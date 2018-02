Vi var egoister og hovedløse høns: AGF-kaptajn fordømmer efteråret

Pierre Kanstrup føler, at AGF har fået styr på defensiven efter et turbulent efterår

AARHUS (Ekstra Bladet): Nullerten mod Sønderjyske mandag aften sendte en strømpil om helbredstilstanden i AGF.

Og selv om kampen ikke vandt nogen skønhedspriser, så var det et kolossalt skridt frem i forhold til sæsonens ringeste AGF-indsats, da de lige efter sommerferien faldt sammen og tabte 3-0 i Haderslev efter en beskæmmende indsats, der var præget af opløsning.

Sammenholdt med det opgør, så var sæsonens andet møde mellem de to en stor aarhusiansk opmuntring. Defensiven så pålidelig ud, men i en chancefattig affære manglede skarpheden de få gange, der var fare på færde i den anden ende.

Og nyudnævnte anfører Pierre Kanstrup var også klar i mælet, da han efter slutfløjtet hæftede sig ved den stabilitet, som De Hvide udviser i denne periode sammenlignet med efterårets vaklende indsats.

- David Nielsen har fået Rubén Sélles ind ved sin side, og tilsammen har de to lykkedes med at få en helt anden mentalitet ind på holdet.

- Det handler om, at vi i dag fungerer som et hold og ikke fremstår som 11 individualister, der render rundt og er kæmpeegoister, der kun vil sig selv det godt, sagde den tidligere Sønderjyske-kaptajn, der langt om længe har fundet sin rolle i en bagkæde, der virker afklaret og stabil.



(Artiklen fortsætter...)

Mark Strudal og Peter Graulund mener, AGF er blandt Superligaens fire svageste



- Mentaliteten er ændret. I efteråret lignede vi til tider 11 hovedløse høns, der tænkte for meget på sig selv. Det handlede om, at spillere ikke lige slog det indlæg, der skulle til, fordi det kunne udløse en omstilling, hvis bolden ikke lige ramte præcist. Så ofte blev den mere sikre aflevering slået, sagde Pierre Kanstrup i et udfald, som meget vel kan ses som et opgør med Glen Riddersholms tid i klubben.

- Vores mentalitet i dag er en helt anden, end da jeg kom til klubben. På det her hold har vi hinandens ryg. Men det handler ikke om at stå og pege fingre ad Glen Riddersholm, for det her handler i høj grad om os spillere… at vi har taget skeen i den anden hånd, fastslår Pierre Kanstrup, der på ingen måde vil stille sig tilfreds efter en forårsstart som ubesejret og nul mål indkasseret.

- David Nielsen og Ruben Sélles har fået implementeret deres idéer på træningslejren, og det er gået godt. Succes avler succes, og det kommer til udtryk her. Men vi er slet ikke der, hvor vi skal være. Slet ikke, fastslog Pierre Kanstrup efter nullerten i Aarhus.

Duncans farvel blev grundlagt, da Riddersholm blev fyret:



Se også: AGF'er haster på hospitalet: Brækker han kæben her?

Se også: Håner FCK-anfører efter kiks: 'Det er usmageligt'

Se også: AGF-boss fatter ikke 'Duncan-snak': Det ryster mig faktisk