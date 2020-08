Videre i Europa efter målfest

Seneste nyt: AGF bliver seedet!

AARHUS (Ekstra Bladet): Casper Højer Nielsen kickstartede AGF’s europæiske kampagne med en lille besked til landstræner Kasper Hjulmand… hvis han nu føler behov for at indkalde en venstrebenet back til syn.

AGF’eren tog storformen fra sæsonafslutningen med til Europa League-opgøret mod de finske bronzevindere, Honka Espoo, som efter en nervepirrende anden halvleg blev elimineret med flatterende 5-2.

To millimeterpræcise hjørnespark fra AGF-profilen sikrede De Hvide en blændende start på opgøret. Først fandt han Frederik Tingager til 1-0 efter 20 minutter, og ni minutter senere var der præcis post ved første stolpe til Patrick Mortensen - og 2-0.

De nøjagtige dødbolde var glasur på hindbærsnitten i en stor kamp, hvor AGF-backen tidligt signalerede intentioner om en stor kamp med to vidt forskellige stjernestunder.

Fem gange kunne AGF'erne juble mod Honka. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Først ofrede han sig heroisk i et returløb, da finnernes Lucas Kaufmann så ud til at komme helt alene igennem efter et kvarter. Minuttet efter var Højer så på spil i modsatte ende med en blændende helflugter fra en spids vinkel.

2-0 var en retvisende føring mod en flok finske gæster, som tog lang tid om at melde sig ind i kampen, men som AGF’erne virkede på sikker kurs videre, begyndte det at skinne igennem, at AGF i modsætning til finnerne var i gang med sæsonens første kamp.

AGF’erne gav finnerne alt for meget tid uden pres og pludselig kunne den finske kreatør Lucas Kaufmann fra kanten slå et giftigt skruet indlæg til Borjas Martin, der udnyttede Sebastian Hausners passivitet til at løbe fri og gøre det til 2-1.

Unødvendig spænding i kampen og pludselig skinnede den manglende internationale erfaring i AGF igennem. Aarhusianerne blev alt for tøvende og evnede slet ikke at få tilstrækkelig ro på kuglen.

Alligevel lykkedes det at genetablere tomåls-forspringet, da Konsta Rasimus tog hånden til hjælp i feltet efter et indkast fra Alexander Munksgaard.

Patrick Mortensen boltrede sig i Europa for to sæsoner siden for Sarpsborg med syv mål. Og Europa League er AGF-bomberens metier. Stensikkert til 3-1 lige før pausen.

Det burde have givet en ukompliceret videre færd i Europa League, men anden halvleg var tæt på at udvikle sig til et mareridt. De Hvide kunne slet ikke finde balancen i opspillet, som ofte blev alt for passivt.

Patrick Olsen scorede sit første mål i AGF-trøjen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Patrick Olsen debuterede centralt i kampen, og hans tilbøjelighed til passive afleveringer på tværs satte sit præg på hele holdet.

Og paradoksalt nok begyndte AGF’erne at give Honka flere omstillinger, hvor føringen burde have givet total kontrol.

Efter en time begyndte det for alvor at sejle for De Hvide. Lucas Kaufmann huggede 3-2 ind efter 64 minutter og minuttet efter burde Jean Marie Dongou have gjort det til 3-3 i noget der mindede om et AGF-mandskab på vej mod kollaps.

De Hvide fik dog styr på nerverne samtidig med at finnernes kræfter ebbede ud, og i overtiden kunne den indskiftede debutant Milan Jevtovic orkestrere en stærk konklusion, så hans debut-venner Patrick Olsen og Søren Tengstedt begge kunne udslette den sidste rest af tvivl om udfaldet.

