Vild udvikling: AGF angriber AaB efter spionage

Der var ikke tale om et tilfældigt lille glimt, som AGF listede sig til, da de fik adgang til AaB’s taktiske optegnelser på Sideline-tjenesten.

Ekstra Bladets informationer peger mod, at AGF udnyttede adgangen til AaB’s optegnelser over dødbolde i dagevis, formentlig en hel uge, før kampen mod AaB i grundspillets sidste runde.

Adgangen blev etableret gennem en konto relateret til klubbens tidligere assistenttræner Allan K. Jepsen, som efter nytår rykkede til AaB.

Aktiv handling

Som Sideline er bygget op, så kræver det en aktiv handling at få adgang til data på den måde.

AGF’s øverste direktør, Jacob Nielsen, valgte efter mandagskampen at gå skarpt i rette med beskyldningerne om mistanke om uærlig optræden.

– Sagen er den, at vi har et system, der hedder i Sideline i ungdomsregi. Vi bruger et andet system på Superliga-niveau. Allan K. Jepsen delte en bruger på det system, da han var ungdomstræner ved os med Dennis Ramonn Olsen, der er U17-træner. Det er de fuldt bevidste om.

– Om lørdagen før AaB-kampen, da Dennis Ramonn skal forberede sin egen ungdomskamp, der falder han over det her i sit eget system. Hvordan AaB’s dødbolde kan ligge i vores system, er noget, vi er ved at få opklaret – i øvrigt i samarbejde med AaB.

– Han går ned til trænerteamet, og de bruger ikke det her. Man kan stille det etiske spørgsmål, om vi skulle have informeret AaB. Det vælger vi ikke at gøre, eftersom vi vælger ikke at bruge det.

– Havde vi set det efter træningen, så havde det stillet os i et moralsk dilemma, om vi skulle anvende det eller fortælle AaB om det, sagde Jacob Nielsen og rettede samtidig sigtekornet mod AaB, som han følte havde optrådt mistænkeligt.

- Vi har anvendt vores eget system, og nu er den konto lukket, og vi kan ikke få adgang gennem Sideline, så mange af vores data på ungdom er væk. Der er vi ved at opklare, hvad AaB har haft adgang til af vores data på ungdomsniveau, hvor vi har mødt dem med U17 og U19-niveau 2. marts, sagde Jacob Nielsen

- Jeg tager det meget alvorligt. Hacking er meget alvorligt. Vi tager på det skarpeste afstand fra det, og vi har på ingen måder foretaget os noget der minder om hacking, bedyrer Jacob Nielsen som blev foreholdt Ekstra Bladets oplysninger om længerevarende tilgang til AaB's data.

- Det er vores konto… Hvordan kan AaB se, hvad der foregår på vores konto? spørger han og holder sig til, at AGF kun én gang har haft adgang.

- Jeg var selv på Fredensvang den dag, hvor man vælger ikke at bruge det. Mere kan jeg ikke svare på, sagde Jacob Nielsen og rettede atter blikket mod AaB.

- Hvordan kan AaB bruge vores konto? Det har AaB sagt, at de ikke har gjort, siger AGF-bossen.

Reaktionerne fra De Hvide kom efter lang tids tavshed i går, hvor det iskolde forhold til rivalerne mod nord samtidig blev udpenslet, da tavsheden fra AaB nærmest rumlede ildevarslende, mens AGF sydede under mistanken.

Industrispionage

Det havde været den mest simple ting i verden, om AaB var kommet sine Superliga-kolleger fra Smilets By til undsætning ved at nedtone affæren.

I stedet afviste AaB gennem hele dagen at kommentere sagen, hvilket giver Allan Gaardes ord fra søndag endnu mere betydning.

– På nuværende tidspunkt har jeg ingen kommentarer til jeres oplysninger.

AaB er ifølge Ekstra Bladets informationer lige nu i gang med at undersøge sagen gennem advokater, og nordjyderne ser med så stor alvor på AGF’s ageren i sagen, at det ligger i kortene, at det munder ud i en politianmeldelse med mindre ordensmagten af egen drift vælger at gå ind i sagen.

Det er ulovligt at bruge informationer om konkurrenter, når informationerne åbenlyst er fremskaffet på en facon, som ikke er tilsigtet. Den slags hører ind under industrispionage og kan straffes med fængsel.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Allan Gaarde til AGF's angreb mod nordjyderne.

AaB-spillerne kunne fejre sejren på 3-1. Foto: Claus Bonnerup

