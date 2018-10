Vildt mål-show i Aarhus: AaB-profil amok efter dramatisk udvisning

Trods overtal i en time kunne AGF ikke veksle to føringer til sejr. AaB kæmpede sig tilbage to gange, det endte derfor 2-2 i Aarhus

AARHUS (Ekstra Bladet): AaB er Superligaens dødbold-konger. Det blev bevist med eftertryk i Aarhus, hvor nordjyderne reddede et velfortjent point hjem med 2-2 efter en kraftpræstation af de helt store.

For på kampens nøgle-dødbolde havde Morten Wieghorsts tropper den afgørende skarphed.

Vigtigst var det, da Lucas Andersen huggede et projektil af et frispark fra 30 meter af sted efter 85 minutter. AGF-keeper Oscar Whalley kunne slet ikke forudse boldens bane og endte med at parere kuglen lige ud i trafikken i feltet.

Der dukkede Wessam Abou Ali op og sendte udligningen til 2-2 i nettet.

Blot to minutter inden kunne det være gået meget anderledes, da Tobias Sana sendte et frispark mod overliggeren, mens Jakob Rinne forgæves forsøgte at nå kuglen, der tilmed ramte AaB-keperen efter at have ramt tværribben.

Var den bold gået ind, så havde det taget livet af de hårdt kæmpende nordjyder, der allerede tidligt blev ramt hårdt.

Jores Okore var nemlig tæt på at eksplodere som en anden vulkan, da AaB-kaptajnen efter en halv time blev udvist efter en hårfin kendelse fra dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

AaB-forsvareren forsøgte med armen at gøre sig bred, da han var ved at blive overhalet af Ryan Mmaee i feltet. AGF-angriberen gik ned og straffespark blev dømt.

En forseelse som samtidig blev takseret til udvisning og så var det, at AaB-forsvareren gik i luften.

Selv da han modvilligt havde forladt banen, så stod han længe og beklagede sig til fjerdedommer Mikkel Redder inden han luskede i kabinen.

AGF har gøet om manglende dommertække i denne sæson... det er de formentlig færdige med nu.

Hvorvidt Tobias Sana valgte at vise fairplay ved det efterfølgende straffespark er tvivlsomt, men AGF-profilen sparkede lige i den højde, hvor målmanden har det bedst - og så reddede Jakob Rinne... og dødbold-temaet var introduceret.

AGF nåede dog at tage en føring med i kabinen, da Sana kort efter sendte Jakob Ankersen fri og den målvarme AGF'er scorede til 1-0.

Føringen så ud til at blive en sovepude for AGF'erne, der gennem det meste af første halvleg havde været næstbedst på banen.

AaB kom stærkt ud efter pausen trods undertal. Og det var helt fortjent, at Magnus Christensen efter en time gjorde det til 1-1 - efter hjørnespark... endnu en dødbold, naturligvis.

Det mål banede vej for en hektisk slutfase, hvor indskiftede Martin Spelmann troede at han havde gjort sig til matchvinder med ti minutter igen, da Frederik Børsting dumt mistede bolden ved hjørneflaget.

Lucas Andersens frispark ændrede på det.

