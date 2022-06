Wilshere: AGF har tilbudt mig ny kontrakt

Den tidligere Premier League-stjerne Jack Wilshere er blevet tilbudt at fortsætte i AGF i næste sæson

Det kom som et chok, da AGF i februar kunne afsløre, at den tidligere engelske landsholdsspiller Jack Wilshere var hentet til klubben på en fri transfer.

Forventningerne til midtbanemanden var tårnhøje, men stjernen formåede aldrig rigtig at sætte sit præg på et AGF-hold, der havde et mildest talt skuffende forår.

På trods af de svingende præstationer er Jack Wilshere blevet tilbudt en kontraktforlængelse i Aarhus.

Det afslører han i den engelske podcast talkSPORT.

Wilshere understreger dog, at han endnu ikke har taget en beslutning om sin fremtid.

Selvom han i vinter snakkede med flere andre klubber end AGF, overvejede han nemlig også at lade sig pensionere.

I sidste ende valgte han dog Aarhus, da det var herfra interessen var stærkest.

- De (AGF, red.) var det eneste konkrete tilbud. De andre klubber snakkede bare. Jeg var formentlig kun en uge fra at stoppe min karriere, siger englænderen.