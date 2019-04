AGF'ere rasede - loven er soleklar

Det er ikke til at tage fejl af.

Ved et dommerkast skal bolden rammes af to spillere, inden den må gå i mål.

Det er DBU's soleklare regler, der står skrevet i paragraf 8 i Fodboldloven, og som du kan nærstudere her.

’Hvis bolden går i mål uden at have rørt mindst to spillere, genoptages spillet med målspark, hvis bolden gik i modspillernes mål’, står der blandt andet.

Og derfor giver det mening, at AGF'erne så godt som alle mand var stikstjernetossede påskedag, da Vladlen Yurchenko havde hamret bolden i mål efter et dommerkast i superligakampen i Vejle.

For de var rimelig sikre på, at ingen ud over Yurchenko havde ramt bolden.

Så sure var de, at målscoreren endda blev skubbet omkuld.

Dommer Peter Munch Larsen var også sikker i sin sag. For han mente, at Grabara i AGF-målet ikke alene strakte sig efter bolden - han rørte den også. Og i så fald var målet fint nok.

- Når dommeren lader bolden falde, skal to spillere røre bolden, for at der kan dømmes mål. Og det var vores skøn, at der er to mand, der rører bolden, sagde han til TV3+.

Anderledes uenig var tidligere topdommer Kenn Hansen, der fløj på Twitter og skrev følgende:

- Vildt, at ingen på banen ved, at den ikke må sparkes direkte i mål efter ‘dommerkast’. Der er jo bare målspark, skrev han.

Vildt, at ingen på banen ved, at den ikke må sparkes direkte i mål efter ‘dommerkast’. Der er jo bare målspark. pic.twitter.com/rgbpJNNvr1 — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) April 21, 2019

Ekstra Bladet forsøger at indhente kommentarer fra såvel dommer Peter Munch Larsen som Kamil Grabara. I skrivende stund endnu uden held.

Hvad mener du om situationen, som du kan gense i højdepunkterne fra kampen over artiklen. Målet falder efter 1 minut og 20 sekunder af klippet.

Se også: Aldrig set før: Fan smider skraldespand på banen

Se også: Totalt kaos: - Dommeren fejler fuldstændig

Se også: Skandaløse scener: Superliga-dommer må beskyttes af vagter

Se også: Farce i Vejle - skøreste kamp nogensinde!

For første gang efter stoppet: Nu taler Sormani ud

Raus! Tysk udrensning begyndt i Brøndby

Tøffe og Graver afslører: Sådan var den vilde tur til Madrid