AGF'ere raser over dommer: ‘Latterlig situation!’

David Nielsen og Kasper Junker mener, at dommer Peter Munch Larsen snød AGF for et klokkeklart straffespark mod FC Nordsjælland

AARHUS (Ekstra Bladet): Der var egentlig masser af positive takter for AGF, der søndag fejrede sæsonens første hjemmekamp med en mindre byfest i Aarhus.

Men festen fusede ud, da det ‘kun’ lykkedes at få 1-1 mod et meget ungt FCN-mandskab, der var på hælene i den sidste halve time.

Men den helt store lyseslukker i Aarhus var dommer Peter Munch Larsen, der ikke fløjtede for straffespark efter en lille time, da Victor Nelsson sparkede Kasper Junker over skinnebenet i feltet.

Peter Munch Larsen havde ikke nogen god vinkel og vinkede afværgende til hovedrysten for Kasper Junker og en vild krigsdans på sidelinjen af David Nielsen.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

- Der var klokkeklart straffespark. Det tror jeg, hele stadion kunne se. Det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg er AGF-træner, for dommeren fik endda hjælp af en linjedommer, der sagde, der var straffespark. Det valgte dommeren så at overhøre. Jeg mener, vi blev bortdømt i den situation, sagde en vanligt afklaret David Nielsen, der dog ikke kunne skjule sin skuffelse og forundring over Peter Munch Larsen.

Det kunne Kasper Junker bestemt heller ikke, selv om han pakkede sine ord gevaldigt ind af frygt for Disciplinærinstansens store hammer, der slår hårdest i bagklogskabens lys.

Junker grinede i afmagt, da han blev spurgt, om der var straffespark.

- Ja, kan jeg kun svare, lød det fra angriberen, inden han trak luft ind og fortsatte:

- Dommeren sagde til mig, at han ikke kunne dømme straffe, fordi han ikke var kommet langt nok med frem til at kunne se situationen. Det er sgu irriterende, for det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg blev sparket hårdt over benet og mistede balancen. Jeg kan ikke forstå, hvordan han ikke så det.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

David Nielsen siger, at linjedommeren dømte straffespark, men at dommeren ‘overrulede’ den beslutning. Hvad siger du til det?

- Jamen, det gør bare situationen endnu mere latterlig! Jeg har lyst til at sige noget, men jeg må hellere lade være, hvis jeg vil spille de næste kampe. Det er bare rigtig irriterende at stå her og skulle forholde sig til spørgsmål om, hvorfor jeg ikke kan score mål, for hvis jeg havde fået det straffe, havde jeg plaffet den ind, og så var alt godt, sagde Kasper Junker.

Det lykkedes ikke Ekstra Bladet at få en kommentar fra dommer Peter Munch Larsen på Aarhus Stadion.

Se også: Teenage-talent strålede i OB-comeback

Fakta: Debutanternes dag i Horsens

Tøffe går i kødet på FCK: Hvorfor flæsker Ståle sine egne?