AGF's nye stjerneskud: - Opdraget til at man helst vil slå Brøndby

Danmarks to største byer skal søndag udkæmpe en kamp på fodboldbanen, når FC København gæster AGF. Århusianerne har ikke vundet et opgør over FCK, siden Peter Graulund sikrede AGF en 1-0-sejr i Parken den 15. august 2009.

Det vil AGF-profilen Jens Stage lave om på søndag eftermiddag, og i Aarhus er der ikke ret meget, der smager bedre end en sejr over lige præcis FC København.

Der er dog en enkelt ting, fastslår midtbanespilleren, der er født og opvokset i Aarhus.

- Hvis man spørger de fleste AGF-fans, vil de nok stadig helst slå Brøndby, og det vil jeg da også helst selv. Men FCK er også en sjov kamp, for klubben er så stor, og holdet er så godt. De har bevist sig på internationalt niveau, så hvis man kan spille lige op med dem, er det en kæmpe bedrift. Så jeg vil ikke tage noget fra den kamp. Det er også et hold, man rigtig gerne vil slå, siger Jens Stage til Tipsbladet og fortsætter:

- Men når man bliver opdraget i Aarhus, bliver man også opdraget til, at man helst vil slå Brøndby. Jeg er sikker på, at hvis du spørger de 10-årige ude på stadion, så vil de også helst slå Brøndby, men FCK er jo næsten det samme. De er også fra København og fra Sjælland, så dem vil man også gerne drille.

- Det gælder jo ikke kun i fodbold, men jeg har to onkler i København, der holder med henholdsvis FCK og Brøndby, så det kunne næsten ikke blive værre. Der er mange drillerier til familiefødselsdage og så videre, så der er noget sjov der. Det kan være fodbold alt muligt andet, det er bare drillerier mellem byerne, og det synes jeg er meget sjovt.

