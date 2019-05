Agger midt i drama: - Har sjældent set noget så dårligt

Det klassiske derby mellem FC København og Brøndby bød på en intens første halvleg, hvor kampens dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen kom i fokus for flere af sine kendelser.

Det er især udførelsen af straffesparket, da Robert Skov bragede FCK foran 2-1. Her var det tydeligt, at Skov ramte bolden to gange, da han gled i skudøjeblikket, og derfor efterlyste flere, at sparket skulle tages om.

Det er også ganske klart ifølge fodboldloven.

Daniel Agger har sjældent set så dårlig en dommerindsats, som Mads Kristoffer-Kristoffersen leverede i derbyet. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller, lyder det i reglerne.

Det slår den tidligere elitedommer Kenn Hansen også fast på Twitter.

- I laaaangt de fleste kendelser kan man med loven i hånden argumentere for og imod. Udførelsen af straffesparket i første halvleg er ikke i den kategori, skriver han og slår altså fast, at sparket burde være blevet taget om.

Vi har alle dårlige dage, men har sjældent set noget så dårligt.

Det er jo fejl på fejl på fejl.

Hvad siger du til skulderen i ryggen på Hedlund? — Daniel Agger (@DanielAgger) May 5, 2019

Den er den tidligere Brøndby-spiller Daniel Agger helt med på. Han forstår ikke meget af dommerens indsats i første halvleg., hvor også en situation med svenske Simon Hedlund, der blev tacklet udenfor FCK-feltet, skabte stor opstand.

- Vi har alle dårlige dage, men har sjældent set noget så dårligt. Det er jo fejl på fejl på fejl. Hvad siger du til skulderen i ryggen på Hedlund?, skriver han til Hansen, der svarer igen med, at der 'klart' var frispark på svenskeren.

Mads-Kristoffer Kristoffersen har dømt Superliga siden 2011/2012-sæsonen.

