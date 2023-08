Ajax flirter videre: Stadig interesseret i Gaaei

Ajax har ikke planer om at smide sin forelskelse i Anton Gaaei på gulvet.

Faktisk er den alt andet end visnet.

Men i transferverdenens vanvittige verden kan der indimellem være langt fra interesse til konkret handling, hvilket i de her dage er tilfældet for den 20-årige dynamiske Viborg-profil.

Ekstra Bladet erfarer, at Ajax fortsat ser Anton Gaaei som en del af planerne på højre back-positionen, men for at det giver mening for alle parter, har storklubben brug for plads i truppen.

Det er nødvendigvis slet ikke skidt for backens drømme, at Ajax i løbet af sommeren blandt andre har solgt stopperne Calvin Bassey og Jurrien Timber for store millionbeløb.

Afgange har været en afgørende faktor for hollænderne, og derfor skal U21-landsholdsspilleren, der ikke har forsøgt at skjule sin begejstring for interessen, væbne sig med tålmodighed og lune sig ved, at transfervinduet fortsat er langt.

Annonce:

Drømmen om Ajax er i live for Gaaei, men meget kan ske endnu.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling

- Vil være et helt vildt skifte

Den talentfulde dansker har kontrakt med Viborg frem til sommeren 2026.

Ifølge De Telegraaf har Viborg sat et prisskilt på ham, der skulle ligge i omegnen af 4 millioner euro, hvilket svaret til hele 30 millioner kroner.

Det vil i så fald være et rekordsalg for klubben fra domkirkebyen.

Spørger man hovedpersonen, vil han ikke tøve, hvis Ajax pludselig står klar med en kontrakt til underskrivelse.

- Jeg tror, at enhver, som var i mine sko, nok lige ville overveje det i hvert fald, hvis der kom en klub som Ajax, har Anton Gaaei tidligere udtalt til bold.dk.

- Det vil være et helt vildt skifte, så jeg tror ikke, at jeg ville takke nej, hvis det kom.