Alarm afblæst: Sølvet er hjemme

PARKEN (Ekstra Bladet): De skulle ’bare’ vinde selv… Det holdt hårdt nok, men når nøden er størst, er Dame N’Doye på en eller anden måde bare i nærheden. Således også denne søndag.

Det lignede længe en nervøs omgang 1-1 mod FC Nordsjælland og lang bæven, mens AGF og Brøndby gjorde sig færdige i den forsinkede kamp i Aarhus. Men da uret sagde 85:17 på Østerbro dukkede senegaleseren op, viftede en modstander af med en snurren i kroppen og placerede bolden over Peter Vindahl Jensen i målet.

1-1! FCN med hjælpende hånd til AGF efter klodset straffespark. Video: Discovery Networks Danmark.

2-1 til FC København. Sølvtøj og medaljer – hvilket ingen på de kanter er specielt imponerede af. Men først og fremmest: Spillerne kan ’hæve feriepengene’ og tage en velfortjent slapper uden Europæisk playoff i midtugen og andet bøvl.

Normalt er den sidste hjemmekamp i Parken også en sand parade af flyvende badedyr, men anno 2020 skal selv oppusteligt legetøj sikkert covid-19 testes inden brug…

Så de eneste dyr, der måtte komme i Parken, var sølvløver.

Det lignede ellers en solid slowfox for sølv-tilfredse løver, da Jonas Wind tæt på den forreste stang kunne heade FCK i front.

Pierre Bentssons hjørnespark fra højre sad millimeterpræcist, men det var nok aldrig gået uden den screening, Victor Nelsson satte ind over for Tochi Chukwuani, der blev holdt fast med den ene arm og holdt væk med den anden, så han ikke kunne komme Peter Vindahl Jensen til undsætning.

I håndbold ville der formentlig være blevet dømt angrebsfejl…

Men Jonas Wind pandede føringen ind i det 12. minut, og det lignede derfra en stille march på cruisecontrol mod sølvmedaljer – og ikke mindst en snarlig og velfortjent sommerferie. De unge knægte fra FC Nordsjælland havde ikke alverden at spille for.

Mikkel Damsgaard, der nu siger ciao og damper til Sampdoria, var dog kun et enkelt skonummer fra at nå frem til et indlæg fra højre otte minutter senere. Varela fik efterfølgende lige akkurat reddet katanierne ud af ilden og ekspederet bolden til hjørne for næsen af Magnus Kofod.

Nicolaj Thomsen måtte ud og lappes sammen efter en albue i ansigtet leveret utilsigtet af Ibrahim Sadiq, der så i øvrigt skulle komme i søgelyset efter en stiv halv time, da han søgte en flad bold ind i feltet – og blev tacklet af en åbenbart intetanende Pierre Bengtsson på vej UD af feltet.

Torskedumt! Men straffespark – og den slags sparker Mikkel Rygaard normalt ind med sukkerpoten. Også denne søndag.

Så indtog nervøsiteten pludselig FCK-mandskab, så man næsten kunne lugte den højt oppe over grønsværen.

Ståle Solbakken smeder med de jern, han har, og mens han torsdag stillede i 3:5:2 i AaB, begyndte FCK indledningsvis i 4:2:3:1 med Mikkel Kaufmann liggende ensom på toppen – og Jens Stage som kantspiller!

Så kom frelseren! Dame N’Doye blev sendt i aktion efter præcis en time, og to minutter senere scorede Jonas Wind. Troede de 7466 i Parken. Men der blev dømt frispark på netop N’Doye for en ’civil anholdelse’ i FCN-feltet…

Så du det? Dame N’Doye laver dumt frispark og snyder Jonas Wind for mål. Video: Discovery Networks Danmark.

Man skal lige have med, at sølvtøjet stadig var københavnsk, så længe stillingen fortsat var 0-0 i Aarhus, men hjemmeholdet jagtede faktisk føringstræfferen – og det gav blottelser, når de rødblusede kom i omstillinger.

Den største chance fik Ibrahim Sadiq, da han elegant blev spillet fri af Mohammed Diomande i det 73. minut. Kun en fornem parade af Kalle Johnsson forhindrede den større depression i at brede sig på Østerbro.

Forinden havde Jens Stage haft muligheden med låget efter endnu et hjørnespark. Flittige Jonas Wind kom senere til baglinjen, og vraggodset endte igen hos Stage, hvis skud blev blokeret – og Jonas Wind forsøgte selv på langskud på en løs bold, der blev tacklet helt op til FCN-feltet. Man han skød forbi.

Det var lige heromkring, Brøndby gik i front i Aarhus… I en kamp, der var otte minutter bagud!

Men alle kunne ånde lettet op i Parken. Dame N’Doye lukkede sæsonen med sin vigtigste scoring længe, og alle kan nu give den gas i baren i stedet for at lade op til en kamp mod OB.

Se også: Seiers stikpille til FCM: - Det hjælper at have en sugardaddy

Se også: Scorer nyt job

Se også: Begriber det ikke: - Hamrende unfair!