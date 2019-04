Aldrig set før: Fan smider skraldespand på banen

Hvad gør man, når man er allermest frustreret som fodboldfan?



Man smider en skraldespand på banen.

Det var i hvert fald en fan på Vejle Stadion søndag, der valgte den fortolkning. AGF's højspændte og dramatiske 4-2-sejr over Vejle udviklede sig til en sand Superliga-klassiker på godt og ondt.

Skraldespanden røg på banen efter Patrick Mortensens kontroversielle 3-2-scoring, som ifølge mange Vejle-spillere ikke var i orden, da spillet blev sat i gang, mens Vejles Mads Greve var i færd med at modtage et gult kort af dommer Peter Munch Larsen.

Nederlaget kan blive rigtig dyrt for Vejle, der ikke længere kan undgå nedrykingsplayoff. De kan nu se frem til et opgør mod enten Hobro eller Vendsyssel i en kamp for at undgå direkte nedrykning.