Aldrig set før i Superligaens historie

Glade fodboldfans strømmede til de danske stadions, som var det bland-selv-slik til en børnefødselsdag.

Selvom det normalt kan være svært at få tilskuere til at købe billet midt i sommerferien, vidnede det samlede tilskuertal i Superligaens første spillerunde om noget helt andet.

Ja, faktisk var det den mest besøgte første spillerunde nogensinde i landets bedste fodboldrække.

Det skriver Superligaen på sin hjemmeside.

61.890 havde trodset solskinnet og de danske varmegrader for at få lov til at være tæt på spillerne, der både leverede underholdning og overraskelser undervejs.

Dermed fortsætter tendensen fra den forgangne sæson, hvor der med 81.025 tilskuere i runde 32 blev sat rekord for en enkelt spillerunde.

Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

To af landets største klubber har ikke overraskende spillet en stor rolle i det samlede tilskuertal for første runde anno 2022/2023.

I Parken havde 22.184 fundet vej til lægterne, da FC København noget overraskende tabte med 0-1 til AC Horsens, mens 17.022 mødte op på Brøndby Stadion og bevidnede en 1-0-sejr til hjemmeholdet.

I efteråret skal der spilles 17 runder. Efteråret stopper allerede den 13. november, fordi VM-slutrunden begynder få dage senere. Efter VM og juleferien starter foråret først den 19. februar.

Det vil sige, at Superligaen kommer til at ligge stille i mere end tre måneder.

