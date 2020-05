Aldrig set før: Klædte om på tribunen

Testkampen vil nok mest gå over i historiebøgerne for det, der skete uden for kridtstregerne

Så ruller bolden igen i Danmark. Kristi Himmelfartsdag tørnede Lyngby Boldklub og Brøndby IF sammen i den første test forud for genoptagelsen af Superligaen.

Men intet er, som det plejer at være. De fyldte tribuner med glade folk med fadøl i hænderne var nemlig byttet ud med noget af et anderledes syn.

Tilskuerne til kampen var spillerne selv. De faste vante omgivelser fra de gamle omklædningsrum på Lyngby Stadion var torsdag byttet ud med tilskuerpladserne. Og her snørede de 22 aktører støvlerne og trak spillertrøjen op over hovedet.

Samtidig måtte spillerne ikke ankomme i store flokke, som vi ellers normalt ser det op til en kamp i Superligaen. Alt sammen var dette en direkte konsekvens af coronapandemien, som også gjorde, at fodbolden lå stille i hele Europa inklusiv i Danmark.

Desuden var de normale 2x45 minutter udskiftet med 3x40 minutter, hvorfor intet på nogle måder var, som det plejede at være på en solbeskinnet sommeraften i Lyngby.

Lyngby skarpest

På selve grønsværen var hjemmeholdet skarpest foran kassen. Allerede efter otte minutter bragte Lyngby sig foran med 1-0, da unge Gustav Marcussen efter et hjørnespark fik snittet bolden i nettet med pandebrasken.

Herefter bølgede kampen frem og tilbage, og Brøndby havde adskillige chancer for at få bragt balance i regnskabet.

Men hvad sker der typisk, når man er uskarp foran målet? Ja, så bliver man nogle gange straffet i den modsatte ende, og det var netop, hvad der skete.

Lyngby bragte sig således foran 2-0 på et mål, der til forveksling lignede føringsmålet. Efter et hjørnespark faldt bolden ned for fødderne af Filip Panjeskovic, og han var sikker foran kassen og udbyggede hjemmeholdets føring.

Mere skete der ikke i opgøret, der nok mest vil blive husket som en historisk testkamp, hvor intet var, som det plejede at være.

De to hold mødes igen på tirsdag, hvor Brøndby får mulighed for at få revanche.

