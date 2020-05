Aldrig set før: Superliga-klub i vildt initiativ

En fodboldkamp uden tilskuere lyder i mange folks ører kedeligt, men i Superliga-klubben AGF gør de, hvad de kan for stadig at skabe de mest mulige rammer - selv uden den faste larm fra lægterne.

Således har klubben skabt et initiativ, hvor det vil være muligt for fans at opleve den ellers udsatte kamp mellem AGF og Randers. Det vil dog blive digitalt, hvor fans virtuelt får mulighed for at opleve deres stjerner.

Arrangementet er udarbejdet i samarbejde med den digitale platform Zoom. Her vil fans af både AGF og Randers på Ceres Park i Aarhus få mulighed for at opleve den udsatte Superliga-kamp på afstand i andre rammer, end de ellers har været vant til.

Den første kamp nogensinde i Superligaen med tilskuere med over video fremfor på tribunerne er snart en realitet. Foto: AGF

AGF oplyser i en pressemeddelelse, at der vil være hele 22 steder på tribunerne på Ceres Park, hvor fans kan vælge pladser, præcis som det også er tilfældet til en normal fodboldkamp. Dog vil det naturligvis ikke være muligt at komme fysisk på stadion grundet coronavirus.

Begejstrede

Initiativtagerne bag det virtuelle projekt er da også begejstrede over muligheden, når det ikke kan lade sig gøre at lukke flere tusinde ind på stadion som normalt.

- Det er på mange måder en historisk kamp, vi spiller mod Randers FC, fordi det bliver den første turneringskamp i lang tid. Det fejrer vi med et historisk digital initiativ, og vi er stolte over at være den første klub i verden, der afprøver det. Nu ser det ud til, at vi desværre må undvære tilskuere i et stykke tid, så måske vi kan inspirere til et lignende initiativ hos andre klubber, der kan få glæde af det i den kommende tid, siger AGF's direktør, Jacob Nielsen, i pressemeddelelsen.

Fansene er vigtige

Hos rivalerne fra Randers FC ser man også meget positivt på initiativet, og her understreger man også, hvor vigtigt det er at skabe de bedst mulige rammer om en Superliga-kamp.

- Jeg synes, at alle de initiativer der bliver lavet i forhold til at gøre kampene mere interessante for både tilskuere og sponsorer, er fantastiske. Især i den her tid, hvor man jo er begrænset af, at der ikke er tilskuere til kampene, så jeg ser da initiativet mere end velkommen, siger Randers' sportsdirektør, Søren Pedersen, til Ekstra Bladet.

Også hos rettighedshaverne til at vise kampen, Discovery Networks, er man glade for aftalen, som gør, at der alligevel kommer til at være bare en smule stemning på stadion.

- Vores ambition som rettighedshaver er at inddrage fansene så meget som muligt. I den ånd giver det her gode og innovative initiativ rigtig god mening. Det er godt tænkt, og vi glæder os til at indarbejde det i vores dækning af kampen, siger ledende redaktionschef hos Discovery Networks, Søren Klæstrup, i pressemeddelsen.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår den udsatte kamp mellem AGF og Randers skal spilles.

En ting er dog sikkert på nuværende tidspunkt. Snart kommer Superliga-bolden til at rulle igen, da man har fået grønt lys af statsministeren til at genoptage landets bedste række.

