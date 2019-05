Aldrig set noget lignende: Her slår det klik for 'Brøndby-hooligan'

Til trods for at politiet har beskrevet urolighederne efter søndagens derby mellem FC København og Brøndby IF som 'normale', er der alligevel dukket en video op, der må siges at være lidt udover det sædvanlige.

Her ses det, hvordan en person har smadret en rude i særtoget, der fragtede 1100 Brøndby-fans til og fra kampen, mens han sprøjter ud ad vinduet med en pulverslukker, og toget ruller gennem Hovedbanegården, hvor der står personer på perronen.

I baggrunden råbes der 'Brøndby-hooligan', 'FC-bøsser' og 'fucking FC-svin'.

Det fremgår ikke af videoen, men ifølge DSB kaster personen efterfølgende pulverslukkeren ud gennem vinduet.

- Fra DSB's side kan vi sige, at vi er rigtig kede af episoden. Siden vi startede med at køre med særtog til fodboldkampe i 2009, har vi aldrig set noget i den her kaliber, siger områdechef hos DSB, Leif Fabrin, til Ekstra Bladet.

- Vi håber, at det her er en enestående begivenhed og appellerer til alle fans om, at man opfører sig ordentligt. Der var omkring 1100 fans på toget, og det er utrolig ærgerligt, at 8-12 fans skal ødelægge det for så mange.

- Som jeg er oplyst, er det Brøndby-fans, siger Leif Fabrin.

Videoen florerer blandt andet på en hooligan-side på Instagram, hvor der flittigt deles voldsomme billeder i forbindelse med fodboldvold.

Smadret tog

Ingen personer kom noget til, da pulverslukkeren blev affyret, men toget fik sig en gevaldig tur.

- Hærværket sker på den måde, at vi ser, at en indvendig dør bliver smadret, så der er glasskår over det hele, en pulverslukker bliver tømt ud ad vinduet under kørsel, hvorefter den bliver smidt ud gennem vinduet. To loftsplader bliver ødelagt, og en rude i en dør bliver smadret, uddyber Leif Fabrin om skaderne.

DSB har anmeldt episoden til politiet, der fortsat efterforsker hærværket. Fire personer blev søndag anholdt i forbindelse med hærværk mod toget. De er alle blevet løsladt igen. Sigtelserne er dog blev opretholdt mod i alt 13 personer i kølvandet på kampen.

Sigtelserne handler blandt andet om vold, maskeringsforbud og overtrædelser af våbenloven.

Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig om den konkrete video.

FCK vandt kampen i Parken 3-2 og blev dermed danske mestre.

