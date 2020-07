Alle taler om det: Tøffe er 'helt iskold'

AGF kunne søndag lade sig hylde som bronzevindere i Superligaen, og dermed kunne de hvidklædte spillere for første gang i 23 år hænge medaljer om halsen.

Og spørger du Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, er det fuldt ud forståeligt, at der blev festet godt og grundigt i det aarhusianske søndag aften.

- Jeg tror, at hvis vi går tilbage til inden sæsonen og siger, at AGF ville få bronze, så tror jeg alle i Aarhus og omegn havde solgt den for det. At historien så er, at de havde chancen for at få sølv men kiksede den, det er jo, hvad det er, siger Stig Tøfting.

Der er især en ting, der står Stig Tøftings hjerte nært. Han er glad på AGF-fansenes vegne over, at klubben for første gang i 23 år sikrede sig medaljer.

- Det er jo klart. 23 års medalje-tørke, det kan dælme gøre noget ved fodboldfans, så når der kommer en medalje i hus, så skal det fejres, og sådan som verden har været skruet sammen i den seneste tid, så har folk nok også haft brug for at fejre noget.

- Det viser jo bare, hvad de her fans har været igennem. Jeg er selvfølgelig glad på klubbens, spillernes og bestyrelsens vegne, men dem jeg er mest glad for får den her oplevelse, det er helt klart fansene, for de har om nogen stået bag klubben. Jeg ved det jo selv, for jeg har selv oplevet det, så jeg om nogen kender til, hvad de her fans kan skabe af stemning, så de har fortjent det, siger han.

Stig Tøfting kunne sidste år fejre sin 50-års fødselsdag i Aarhus. Foto: Claus Bonnerup

Et helt andet sted var der bestemt ikke glæde over at få en medalje om halsen. I Parken valgte FCK-profilen Viktor Fischer nemlig at efterlade sin medalje på et gellænder. Noget, som FCK har været ude og nedtone og fortælle, at han i virkeligheden havde glemt sin sølvmedalje.

Stig Tøfting er da også klar i mælet, når snakken går på Viktor Fischer.

- Jeg er helt iskold omkring det. Det må han selv bestemme. Det er jo fair nok, hvis han ikke ville have sin medalje. Johnny Vilstrup valgte at sælge sine AGF-medaljer. Jeg synes, at Viktor Fischer kunne have gjort det mere elegant eller glædet en af fansene, siger Stig Tøfting.

Fischer magter ikke sølv og hænger den på rækværket. Video: Discovery Networks Danmark.

- Jeg har aldrig selv prøvet at vinde guld i Superligaen, så jeg har været glad for de medaljer, jeg har prøvet at vinde. Men vi ved jo, at Viktor Fischer er en, som deler vandene, og det gør han jo på den måde med det, han gør, og det han siger. Det er jo bare fedt, at vi har nogle, der ikke er ligesom alle de andre, uddyber den tidligere landsholdsspiller.

Esbjerg har skuffet

Stig Tøfting mener ikke, at man kan skyde pilen mod FCK og kalde dem for årets skuffelse.

- De vinder trods alt de sidste to kampe og får sølv, og 5. august kan de gå videre til kvartfinalen i Europa League, så man kan ikke sige, at det har været så dårligt for FCK, selvom de sætter overliggeren højt, mener Tøfting.

- Hvem har så været sæsonens skuffelse?

- OB kunne godt have været sæsonens skuffelse efter en horribel afslutning på grundspillet , men det kan de jo selv rette op på ved at komme i Europa nu her.

- Men det er jo klart, at hvis vi tager hele sæsonen, så må Esbjerg jo betragtes som sæsonens skuffelse, lyder det fra Ekstra Bladets fodboldekspert.

