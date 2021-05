ALT du skal vide i guld-kabalen

Med Brøndbys dramatiske 2-1-sejr over AGF har toppen i Superligaen igen ændret sig inden sidste spilledag

Efter den dramatiske kamp torsdag aften, hvor Brøndbys ti mand besejrede AGF 2-1 er der i den grad lagt op til en spændende sidste spilledag i Superligaen. Den bliver afviklet på mandag, 2. pinsedag, hvor alle tre kampe i Mesterskabsspillet bliver afviklet samtidig kl. 17.

Det drejer sig om

FCM-AGF

Randers-FCK

Brøndby-FCN

Alle tre kampe har indflydelse på kåringen af den kommende danske mester, da både Brøndby, FC Midtjylland og FC København kan nå det.

Her er en oversigt over de forskellige udfald:

Sådan bliver Brøndby mestre

58 point, +18 mål

Brøndby vinder over FCN: Brøndby har det hele i egne hænder og kan med en sejr sikre sig guldet for første gang i 16 år.

Brøndby spiller uafgjort mod FCN: Brøndby er mester, hvis FCM sætter point til mod AGF.

Brøndby taber til FCN: Brøndby er mester, hvis FCM taber til AGF. Hvis FCM spiller uafgjort, er løbet kørt. For på trods af pointlighed, så kan FCM aldrig få en dårligere målscore end Brøndby, hvis Brøndby taber.

Sådan bliver FCM mestre

57 point, +20 mål

FCM vinder over AGF: FCM er mester, hvis Brøndby ikke vinder over FCN.

FCM spiller uafgjort mod AGF: Brøndby skal tabe til FCN – så bliver målforskellen afgørende. Vinder FCK samtidig over Randers, så ender alle tre guldbejlere på 58 point. FCM's målforskel er i forvejen bedre end Brøndbys, men FCK kan teoretisk overhale dem, hvis de vinder med 11 mål eller flere over Randers.

FCM taber til AGF: Det betyder, at FCM kan ikke vinde guld.

Sådan bliver FCK mestre

55 point, +9 mål

FCK vinder over Randers: FCK's guld hænger i en ualmindelig tynd tråd - men tråden er der dog. Det kræver dog, at Brøndby taber til FCN, og at FCK indhenter målforskellen på hele ni mål.

Samtidig skal FCM tabe til AGF. Skulle FCM i stedet spille uafgjort, så skal FCK også overhale dem på målforskellen. Det betyder, at de skal vinde med mindst 11 mål over Randers.

FCK spiller uafgjort mod Randers: Så kan FCK ikke vinde guld.

FCK taber til Randers: Heller ikke det kan sende guldet til København.