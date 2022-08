Ambivalent Cornelius: - Drikker en øl med dem uanset resultatet

Telefonen var rødglødende, da Andreas Cornelius tirsdag eftermiddag landede i lufthavnen i Trabzon.

Og på de mange notifikationer kunne Cornelius regne ud, at han inden længe vil sidde i et fly den anden vej.

- Jeg har lige været i Danmark et par dage, så jeg sad faktisk i flyet, da der var lodtrækning og opdagede det først, da vi var landet og en hel masse mennesker havde skrevet til mig.

- Så kunne jeg regne ud, at vi havde trukket FC, lyder det med et grin fra Andreas Cornelius fra den støjende lufthavn.

Andreas Cornelius står indtil nu noteret for 19 mål og 5 assists for Trabzonspor. Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Skal drikke en øl uanset

Trabzonspor, der i sidste sæson med stor overlegenhed vandt det tyrkiske mesterskab, var bestemt ikke FC Københavns drømmelodtrækning.

FC København var heller ikke drømmen for Cornelius.

- Det bliver specielt, fortæller angriberen.

- Det er jo lidt ærgerligt, at vi ikke får chancen for begge to at komme i gruppespillet, for jeg havde da håbet, at begge hold ville gå videre - og sådan bliver det jo ikke nu.

- Så det er selvfølgelig lidt ambivalent, fordi jeg er FCK-fan, men nu spiller jeg her, og jeg vil gøre alt for, at vi kommer i Champions League. Og når først kampen går i gang, så glemmer jeg alt det der, fortsætter han.

- Du kender Parken ganske godt. Giver det dig en fordel, når I træder ind på græsset derinde?

- Haha. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, så snart vi står inde på græsset, for der går jeg bare ind i den sædvanlige koncentration, jeg har, og er totalt fokuseret på kampen, fortæller Cornelius.

- Når først kampen er i gang, så vil jeg jo gøre alt for, at vi vinder.

Inden og efter kampen kommer angriberen dog til at nyde de vante rammer i gangene omkring grønsværen.

Og mon ikke Cornelius også kan huske, hvordan Carlsberg'en i omklædningen smager.

- Jeg kommer jo til at sige hej til dem både før og efter kampen, og efter kampen kommer jeg da sikkert til at gå ned og drikke en øl med dem, ligegyldigt hvordan kampen er faldet ud.

Andreas Cornelius forlod FC København i sommeren 2017. Foto: Lars Poulsen

Forventer et andet niveau

FC Københavns sæsonstart i Superligaen kan vel bedst beskrives som hakkende, og det har Andreas Cornelius noteret sig.

Det betyder dog ikke, at han forventer, at hans tidligere hjerteklub bliver nogen walkover for Trabzonspor.

- Jeg ved, at FCK har en tradition for at steppe op, når man kommer ud europæisk, og de har en masse spillere med en masse erfaring, så jeg er sikker på, de hiver et andet niveau op, når de skal spille mod os, så jeg forventer en svær kamp.

- Det bliver to besværlige og svære kampe for os, men jeg tror stadig, at vi er favoritter, fortæller han.

Kontrolleret spillestil

Fredag åbner Trabzonspor en ny sæson i Süper Lig, men så sent som i lørdags vandt de den tyrkiske Super Cup 4-0. Her stod Andreas Cornelius og hans nye danske holdkammerat Jens Stryger Larsen bag tre ud af holdets fire mål.

Og det er altså bare en fortsættelse af den fænomenale stime, de tyrkiske mestre hele året har befundet sig i.

- Vi var været godt kørende sidste år, vi var meget stabile og vi vandt mesterskabet med et stort forspring.

- Jeg synes, at vi har en klar spillestil, og vi vil gerne have bolden meget, spille possessionfodbold og spiller generelt lidt mere kontrollere end de tyrkiske hold. Det er også det, vi har vundet meget på. At vi har en mere kontrollerende tilgang til spillet end mange andre hold hernede, hvor det bliver lidt vildt en gang i mellem, fortæller 'Corner' om holdets spil.

- Returkampen bliver spillet i jeres heksekedel i Trabzon. Hvad skal FCK forbedre sig på?

- Det er vildt. Det er helt vildt. Det bliver en oplevelse for dem at komme herned, for det ligner ikke nogen andre steder, hvor de har spillet, lyder det fra Andreas Cornelius.

