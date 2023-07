Anders Breinholt raser: Usympatiske røvhuller

Auktionshuset Lauritz.com har i den grad været i vælten den seneste tid.

Kunder og kreditorer har millioner og atter millioner i klemme, og nu raser tv- og radioværten Anders Breinholt ligeledes mod auktionshuset.

I et opslag på Instagram skyder Breinholt med skarpt i forbindelse med købet af en fodboldtrøje på Lauritz.com.

'Jeg ‘slap’ med 30.000 (plus 7500 kr. i gebyr), til det jeg troede, skulle være et godt formål', skriver tv-værten, der ofte kan ses i Parken under FC Københavns kampe.

'Det var SMILfonden, der sammen med FC København havde lavet en auktion, hvor man kunne byde på trøjer, som var udsmykket af børn fra bl.a. Rigshospitalets børneafdeling'.

Ifølge Anders Breinholt har Lauritz.com endnu ikke udbetalt de i alt 400.000 kroner, som SMILfonden skulle have modtaget efter auktionen.

Tv-værten kalder desuden det faktum, at auktionshusets forretning stadig er åben for 'stærkt kritisabelt'.

'Men hvem ved? Måske sidder stifterne og direktørerne Bengt Sundstrøm og Mette Rode Sundstrøm på deres chateau et sted i Europa og har det fedt? Eller også er de ved at finde de penge, som de skylder SMILfonden og mange flere'.

'Indtil det sker, synes jeg, I er nogle usympatiske røvhuller', afslutter Breinholt.

Ekstra Bladet besøger både Lauritz.com's hovedkontor i Søborg og private adresse i Klampenborg. En nabo fortæller, at hun aldrig ser ægteparret omkring adressen

Må aflyse aktiviteter

Et af SMILfondens bestyrelsesmedlemmer, den tidligere tv-vært Sisse Fisker, har i en kommentar takket Anders Breinholt for støtten.

'Det er SÅ forfærdeligt, at Lauritz.com ikke kan udbetale de 409.000 kr., de skylder SMILfonden', skriver hun.

Sisse Fisker begræder en eventuel aflysning af aktiviteter for syge børn i efteråret. Foto: Ivan Boll/Ritzau Scanpix

'Det betyder desværre, at vi måske må aflyse aktiviteter for syge børn i efteråret. Det er SÅ trist, at så smukt et samarbejde mellem 3 Danmark og FC København ender i den situation'.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at auktionshuset ligeledes skylder Danmarks Indsamling 2023 næsten 860.000 kroner.

Lauritz.com har afvist et interview og vil fremover ikke kommentere enkeltsager, så man i stedet kan koncentrere sig om 'auktionsdrift og forhandlingerne om ny finansiering'.