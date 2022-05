Anfører forlader FC Nordsjælland

En hel del spillere forlader FC Nordsjælland til sommer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det drejer sig først og fremmest om anfører Magnus Kofod Andersen, men også Chukwuemeka Nnamani, Tochi Chukwuani, Eduardo Dos Santos Haesler og Andreas Bredahl er snart fortid i det nordsjællandske.

Klubben tager afsked med spillerne, når FCN søndag eftermiddag møder Vejle Boldklub på Right to Dream Park.

Samtidig bliver det et farvel til assistenttræner Frank Hjortebjerg, der skal til OB.

- Når en sæson går på hæld, er det typisk også tid til at sige tak for samarbejdet til en eller flere spillere, siger sportsdirektør Mikkel Hemmersam om afgangene.

- Vi ønsker alt det bedste for Magnus, ”Emeka”, Tochi, ”Dudu”, Andreas og Frank på deres videre færd, og vi håber, at fansene vil være med til at sige farvel og ønske dem held og lykke til den sidste hjemmekamp, inden vi som klub tager endeligt afsked efter sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tochi Phil Chukwuani i duel med Lasse Vigen. Foto: Jens Dresling

Magnus Kofod Andersens kontrakt stod til at udløbe i juni, og han nåede at blive lidt af en kulturbærer for Farum-mandskabet, siden han fik debut som 18-årig i 2017.

Han står noteret for 170 førsteholdskampe - hovedsageligt på midtbanen.

Tidligere i år afslørede Magnus Kofod Andersen, at han havde været på besøg hos den italienske klub Venezia.

Om det er der, fremtiden ligger, melder historien endnu intet om.

Eduardo Dos Santos Haesler skal tilbage til Werder Bremen, hvorfra han er udlejet.