Anklager AaB-spion: - Jeg har svinet ham lidt til

Lyngbys cheftræner Freyr Alexandersson hævder, at AaB's Kasper Jørgensen forsøgte at skaffe viden om modstandernes startopstilling til kampen

Hvis ikke mandagens bundgyser mellem Lyngby og AaB var dramatisk nok i forvejen, så gjorde Freyr Alexandersson i hvert fald sit for at sparke lidt ekstra til den.

Men svaret finder vi i noget, der fandt sted op til kampen, hævder islændingen efter 2-1-sejren, som han står der med fornyet håb i drømmen om Superliga-tilværelsen.

- Presset er 100 procent på AaB, og det har det været i længere tid. Det er også derfor, at de ikke præsterede i dag. De er nervøse, og det forstår jeg godt. Jeg havde hørt om folk, der så vores træninger, og at Kasper Jørgensen prøvede at få vores startopstilling.

- Vi kunne kun grine af Kasper. Sådan er det. Det er en del af gamet.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Annonce:

Om Kasper Jørgensen, der skiftede fra netop Lyngby til AaB i vinter, decideret har spioneret, skal Alexandersson dog ikke kunne sige noget om. Selv havde hovedpersonen karantæne og var derfor ikke med i opgøret.

- Jeg har ikke set noget, men jeg har hørt, der har været folk omkring for at kigge. Men de har Kasper og Lukas Babalola (analytiker i AaB, red.), som er tidligere ansatte her, så det var vi bevidste om.

- Oscar Hiljemark (AaB's cheftræner, red.) kunne bare have ringet og så havde jeg sagt det hele. Der var også åbne træninger.

- Jeg er ikke god til hemmeligheder, siger cheftræneren, mens han griner højlydt.

- Jeg er ligeglad. Jeg hørte bare, at Kasper havde prøvet alt det, han kunne for at skaffe startopstillingen. Vi har et love-hate-relationship, så jeg svinede min elskede Kasper Jørgensen lidt til.

- Du står og griner lidt af det, men er der noget alvor i det?

- Man fornemmer da bare, at de er nervøse. Men jeg har kendt startopstillingen i et stykke tid, så det er lige meget.

Efter sejren er det pointmæssigt helt lige i Superliga-bunden. AaB, Lyngby og AC Horsens har alle 27 point.