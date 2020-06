Anonym Superliga-profil sælger ud af sine medaljer

AGF har ikke haft for vane at vinde trofæer eller Superliga-medaljer siden 90'erne, og hvis det skulle blive til en plads i top 3 i den bedste danske række i denne sæson, så vil det være første gang i 23 år, at det sker.

Derfor skulle sådan en AGF-medalje være i høj kurs, og hvor høj den er, kan vi nu finde ud af.

Der er nemlig en tidligere AGF-spiller, der har sat sin sølv-medalje fra 1996, guldmedaljen fra pokaltriumfen samme år plus bronzen fra 1997 til salg.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Spilleren er anonym, og det er Brian Lindtoft Wolder Kristiansen, som formidler og administrator den i en Facebook-gruppen 'AGF Ting - Køb/salg/bytte', hvor der vil være en auktion på de tre medaljer.

- Jeg er selv samler af AGF-effekter, og det er via den interesse, at jeg kom i kontakt med den tidligere AGF'er, lyder det fra Brian Lindtoft Wolder Kristiansen, der selv har omkring 5.000 AGF-effekter som blandt andet tæller trøjer, vimpler, sko og kampprogrammer.

Selv regner han med, at han kommer til at byde på medaljerne.

Dog har har ikke den fjerneste idé om, hvordan priserne ender med at blive på de tre medaljer, som også er de tre seneste, som AGF har vundet.