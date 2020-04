Arbejdernes Landsbank bliver ny hovedsponsor for FC Midtjylland

Mens flere danske sportsklubber i øjeblikket kæmper med at finde nye sponsorer på grund af coronakrisen, er der godt sponsornyt for FC Midtjylland.

Superligaens tophold har sikret sig en fireårig aftale med Arbejdernes Landsbank, der bliver ny hovedsponsor i klubben fra sommeren 2020. Det skriver FCM på sin hjemmeside.

Dermed skifter Arbejdernes Landsbank sit fodboldfokus fra det sjællandske til det jyske.

Banken har nemlig været hovedsponsor for Brøndby IF siden 2017, men aftalen udløber ved årets udgang, og i januar kunne klubben meddele, at den ikke bliver forlænget.

I FCM er man glad for den nye aftale, som den kommercielle direktør Jacob Jørgensen kalder historisk.

- Det er en meget, meget stor dag for FC Midtjylland. Ikke blot har vi indgået en historisk stor aftale med Arbejdernes Landsbank. Vi har også fået en meget stærk samarbejdspartner på holdet.

- Derfor giver denne aftale i den grad optimisme i en udfordrende tid og på den lidt længere bane også optimisme i forhold til at indfri vores store sportslige ambitioner, siger han til hjemmesiden.

Der står ikke noget om, hvor mange penge sponsoratet drejer sig om, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det mellem 15 og 20 millioner kroner.

Hos Arbejdernes Landsbank ser branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund også gode muligheder i samarbejdet.

- Vi ser en klub med en klar strategi og viljen til at arbejde hårdt. Sådan skaber man succes, siger han i pressemeddelelsen.

Til tipsbladet.dk siger direktøren, at skiftet ikke har noget at gøre med Brøndby.

- Den her aftale med FC Midtjylland har 0,0 procent med Brøndby IF at gøre.

- Vi har vurderet, at området omkring Midtjylland er meget interessant for os, og derfor har vi indgået et samarbejde med en stærk partner, siger Peter Froulund.

Arbejdernes Landsbank erstatter Det Faglige Hus som hovedsponsor i FCM.