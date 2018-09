Angriberne i festhumør: Målshow i Superligaen

Et enkelt mål fire minutter inde i overtiden kunne ikke pynte meget på resultatet for Randers, da de tabte 4-1 i Farum

SE ALLE MÅLENE I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Med 10 og 11 point i tabellen til henholdsvis Nordsjælland og Randers var dagens opgør et tæt et af slagsen, set ud fra holdenes nuværende placering i tabellen. Det var imidlertid kun i kampens indledende fase, at den var tæt på banen.

Dagens første chance faldt til Nordsjællands Godsway Donyoh på et angreb, som blev flot igangsat af en hælaflevering fra Jonathan Amon. Skuddet ramte imidlertid en Randers-spiller på vejen, hvilket tog al kraft ud af den afslutning.

Det gav imidlertid mere kraft i kampen, og blot et minut senere hamrede Randers’ Mads Aaquist et skud mod fjerneste stolpe, som dog ramte netop denne. Selvsamme Aaquist kom meget veloplagt ud til dagens opgør, og han var ofte manden bag Randers-angrebene.

Randers var generelt meget spilstyrende i kampens første 20 minutter, og det var tydeligt frustrerende for Nordsjællands mange teknisk dygtige angrebsspillere, at de ikke kunne få lov til at køre bolden rundt, som de gerne ville.

En omstilling efter 22 minutters spil ændrede dog på dette. Mohammed Kudus spillede flot bolden gennem Randers-bagkæden, hvilket gav Jonathan Amon en åben skudchance, og det var alt hvad han skulle bruge til at ændre kampens stilling til 1-0 i Nordsjællands favør.

FCN legede til tider med Randers. Fotos: Anders Kjærbye / Ritzau Scanpix

Kudus spillede i dag en position lidt længere tilbage i banen, end han plejer, og det lod til at passe ham udmærket. I hvert fald kom han også selv til en åben skudmulighed blot få minutter senere, dog uden at have samme kynisme som Amon, og han formåede derfor ikke at lægge den ind bag Carlgren i målet.

Nordsjælland overtog fuldstændig spillet efter målet, og Andreas Skov Olsen endte også efter 37 minutters spil med at gøre det til 2-0 efter et flot indlæg fra Mikkel Damsgaard. Randers var tydeligt frustrerede, og spillet blev meget mere fysisk fra deres side med unødvendige frispark.

Kort før første halvlegs afslutning havde Randers muligheden for at reducere på en helt fri chance til Erik Marxen, men han skød forbi målet, og stillingen ved pausen var altså 2-0 til hjemmeholdet fra Farum.

Anden halvleg startede, som den første sluttede, og Nordsjælland var klart stærkeste hold på banen. De skulle blot bruge seks minutter, før de endnu engang scorede. Igen var det Jonathan Amon, som startede angrebet med en flot tværaflevering, som sendte Andreas Skov Olsen af sted op ad højre fløj. Efter et træk ind i banen skød han hårdt mod nederste højre hjørne, og Patrick Carlgren så ikke stærk ud i målet, da den smuttede gennem hænderne på ham og gjorde stillingen til 3-0.

Tempoet blev taget meget ud af spillet efter målet til 3-0, og vi skal helt frem til det 75. minut, før næste store chance kom. Den tilfaldt Randers, hvor indskiftede Allansson blev spillet helt fri bagerst i feltet, men Nikolaj Larsen kom flot ned og fik den pareret.

Nordsjælland hamrede det sidste søm i kisten, da Ulrik Yttergård Jenssen efter et hjørnespark headede den i kassen til 4-0, og selvom Allansson fire minutter inde i overtiden scorede for Randers til slutresultatet 4-1, så var det en kamp, som FC Nordsjælland klart dominerede.

Se også: Bøder hjælper ikke i danskerklub: Nu skal de træne i kjole

Se også: Eriksen dukket: Topholdet stormer videre

Superligaen indefra: Holdt rekordtransfer hemmelig i tre døgn

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu