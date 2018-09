Nye bombere i bundkamp

Andreas Kaltoft og Mikkel M. Pedersen kunne begge juble som Superliga-målscorere for første gang

HJØRRING (Ekstra Bladet): Listen over målscorere i Superligaen er blevet udvidet med et par navne.

For både 20-årige Andreas Kaltoft og og 22-årige Mikkel M. Pedersen var debutanter i den henseende, da de stod for hver sin fuldtræffer i 1-1-kampen mellem Vendsyssel og Hobro med 1686 tilskuere som vidner på Nord Energi Arena.

Midterforsvarer Kaltoft var første mand, der slog til, da han resolut bankede et godt oplæg fra Jon Thorsteinsson i nettet. Det skete, da han næsten udækket modtog bolden midt i straffesparkfeltet. Glæden over dette kom dog kun til at vare godt en halv snes minutter.

Så blev det Mikkel M. Pedersens tur til at juble.

Med lidt hjælp fik han omsat et godt indlæg fra Jesper Bøge til udligning. Hjælpen bestod i et mislykket hjemmeholds-forsøg på blokering af afslutningen, og det resulterede i, at bolden blev løftet i vejret og nærmest sejlede ind i netmaskerne.

Uafgjort var et meget passende af et mere fysisk præget end velspillet opgør mellem de to klubber fra bundregionen.

Mens hjemmeholdet præsenterede to nyerhvervelser Jon Thorsteinsson, der ud over oplægget til scoring leverede flere gode ting og den garderhøje, men ret anonyme, ukrainske angriber Miroslav Slavov, var Hobro svækket.

Træner Allan Kuhn måtte nemlig atter en gang måtte stille op uden bomberen Pål Alexander Kirkevold.

Sidste sæsons Superliga-topscorer har fået sæsonstarten ødelagt af skadesproblemer. Bedre tider så dog ud til at være på vej, da han var i startopstillingen i seneste kamp mod SønderjyskE.

Men landskamppausen udløste ikke flere skridt i den rigtige retning. Tværtimod.

Et nyt skadesproblem betød i hvert fald, at han slet ikke var i truppen mod Vendsyssel. Den præcise årsag ville man fra Hobro-lejren ikke oplyse før kampen.

En Kirkevold i topform kunne ellers være interessant at se i aktion sammen med lynhurtige og generelt meget aktive Emmanuel Sabbi, men det er altså noget, der lader vente på sig, ligesom sejrene gør det for klubben fra Himmerland.

I duellen mod oprykkerne længere fra nord i det jyske var 1. halvleg havde et ganske godt forsøg allerede efter syv minutter, men den senere målscorer Mikkel M. Pedersen sparkede lige forbi. Men hjemmeholdet, der nu er uden sejr i syv kampe, havde også andre muligheder end den, der gav scoringen, Blandt andet et frispark, der gik lige forbi fra Daniel Christensen.

2.halvleg bød ikke på nævneværdige chancer til nogen af holdene, men kun nogle lige ved og næsten forsøg.

