Tøffe efter kollaps: 'Det sejler jo fuldstændigt i Brøndby'

Alexander Zorniger skifter ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, alt for meget ud på sit Brøndby-hold, og de langsomme forsvarsspillere er for dårlige til at undgå modstanderens kontrakniv

De sejlede rundt som fulde sømænd og var heldige med, at SønderjyskE kun scorede fire gange.

Brøndbys defensiv har leveret flere sløje præstationer i denne sæson, men at det skulle gå så galt, havde de færreste på Brøndby Stadion forestillet sig. Trods alt.

Benedikt Röcker &. co blev kørt godt og grundigt rundt af SønderjyskE, da klubben fra Vestegnen havde en sort søndag og tabte 2-4.

Det var første gang i over syv år, at Brøndby lukkedes fire mål ind i en Superliga-kamp på Brøndby Stadion, og den ellers normalt vellidte Röcker måtte lægge øre til piften, da han midt i 2. halvleg blev hevet ud.

Den lange tysker spillede en helt igennem forfærdelig kamp, og hans manglende fart blev totalt udstillet.

- Det sejler jo fuldstændigt, og Röcker har ikke styr på det forsvar. Det var helt vildt, så let SønderjyskE kom til chancer.

- De er så tunge ned bagved, og det kunne sagtens være gået endnu værre. De løb jo ind i kontrakniven så mange gange, siger Ekstra Bladets fodboldkommenator Stig Tøfting.

Paulus Arajuuri, Dominik Kaiser og Benedikt Röcker kunne slet ikke lukke af mod SønderjyskE. Fire gange scorede gæsterne fra Haderslev. Foto: Jens Dresling

Röcker har aldrig og bliver aldrig 100-meterløber, og hans makker, finske Paulus Arajuuri, er heller ikke ligefrem kendt for sin fart.

Det er dog ikke noget nyt.

Sådan har det også været i de to seneste sæsoner, men der er den manglende fart i Brøndbys midterforsvar slet ikke blevet udstillet i samme grad, som det er tilfældet for tiden.

- I sidste sæson var de dygtigere til at falde, når der ikke var pres på bolden. Men når de første reagerer, når bolden er slået, er det for sent.

- Så har de ikke de fire-fem meters forspring, som de har brug for, siger Stig Tøfting.

Målene rasler ind Brøndby har den seneste måneds tid lukket 17 mål ind i blot seks kampe. 19. august: Brøndby-Esbjerg 0-1 23. august: Genk-Brøndby 5-2 (Europa League) 26. august: Vendsyssel-Brøndby 1-2 30. august: Brøndby-Genk 2-4 (Europa League) 2. september: Brøndby-FC Midtjylland 2-2 16. september: Brøndby-SønderjyskE 2-4 I Superligaen har kun Hobro, Vendsyssel og Randers FC indkasseret flere mål i denne sæson.

Alexander Zorniger har flere gang talt om savnet af Christian Nørgaard som balancepunktet på midtbanen, og forsøget med Dominik Kaiser som afløser på 6’eren har hidtil ikke været en succes.

Det er ikke lykkedes Brøndby at lukke hullet efter Nørgaard, og selv om det giver midterforsvaret sværere arbejdsbetingelser frikender det dem ifølge Tøfting ikke:

- Nørgaard lå foran som en god blok i sidste sæson, men de bolde, der blev sparket hen over hovedet på ham, kunne han intet gøre ved.

- Der skal forsvarsspillerne være rutinerede nok til ikke at stå så højt, som de gør.

Alexzander Zorniger har fået noget at tænke over på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen

Brøndby har i denne sæson allerede brugt lige så mange spillere (22), som klubben brugte i hele sidste sæson.

Alexander Zorniger har roteret i sådan en grad, at man kan mistænke ham for at have fået roterende fis i trænerkasketten...

Det er ifølge Ekstra Bladets faste fodboldkommentator også en forklaring på en start fuld af bump og nederlag.

- Han har efter min mening skiftet alt, alt for meget ud på holdet. Ni kampe inde i sæsonen har han stadig ikke noget sammenspillet hold, siger Stig Tøfting, der undrer sig over, at tyskeren har valgt at rotere så meget mellem sine spillere:

- I de seneste sæsoner vandt de nærmest ikke kampe til sidst, så han er begyndt at rotere fra start for, at de ikke skal blive trætte.

- Men man skal ikke rotere for, at folk ikke bliver trætte. Man skal rotere, når de er trætte.

Den kraftige rotation har ifølge Stig Tøfting også gjort det sværere for nye spillere. De er kommet ind på et hold præget af store udskiftninger, og det er ikke godt for nogen med de mange udskiftninger.

Så pilen peger i den grad også på Alexander Zorniger, der er inde i sin vanskeligste tid på Vestegnen. To år med næsten uafbrudt succes er afløst af en brat opvågning.

- I to år har vi ventet på, hvad der ville ske i Brøndby, når modgangen meldte sig. Det er nu, at Zorniger skal vise, hvad han kan.

- De skal stå samme derude og være en fasttømret enhed. For bliver det træneren mod spillerne, knækker filmen, siger Stig Tøfting, der ikke mener, at de manglende resultater skyldes, at Brøndby er blevet læst af Superliga-konkurrenterne:

- Ingen har været i tvivl om, hvordan de spillede. Alle har været dygtige til at læse det, men har haft svært ved at udføre planen imod det.

Brøndby indtager tredjepladsen i Superligaen med 14 point efter de første ni runder. Klubben er henholdsvis fem og fire point efter FC København og FC Midtjylland.

Netop de to mødtes på den jyske hede, og her viste midtjyderne mesterklasse og vandt 3-1.

- Det var en fremragende indsats. FC Midtjylland har været gode til at få noget ud af det, selv om de ikke har spillet op til det, som vi ved, at de kan.

- Men det gjorde de nu og fik lukket hullet til FCK, siger Stig Tøfting.

Zornigers svingdør Brøndby-træner Alexander Zorniger har skiftet flittigt ud i startopstillingen på sit hold i sæsonens første ni Superliga-kampe. Nogle udskiftninger kan forklares med salg, karantæner og skader, men billedet er klart: Der er gang i svingdøren på Vestegnen: Fra 1. til 2. runde: Tre ændringer Fra 2. til 3. runde: To ændringer Fra 3. til 4. runde: Fem ændringer Fra 4. til 5. runde: Fire ændringer Fra 5. til 6. runde: Seks ændringer Fra 6. til 7. runde: Seks ændringer Fra 7. til 8. runde: Fire ændringer Fra 8. til 9. runde: To ændringer Vis mere Luk

