Av, av, Horsens: Sendt på nedryknings-kurs

Silkeborg IF har haft et resultatmæssigt skuffende forår, men midtjyderne er nu sikret mod nedrykning.

Det står klart efter 1-0 over hos Horsens fredag aften, hvilket samtidigt betyder, at Horsens er i akut nedrykningsfare inden sine sidste to kampe.

Andreas Oggesen blev matchvinder i overtiden, efter en intens kamp med mange hårde dueller, men uden særligt mange chancer. Silkeborg fik to scoringer annulleret for offside inden forløsningen efter 93 minutter.

Nedrykningsduellen er dermed alene et spørgsmål om, hvilke to hold af AaB, Ac Horsens og Lyngby, der rykker ned. De har henholdsvis 27, 27 og 24 point i tabellen - AaB og Lyngby med tre kampe tilbage.

Det lignede ellers længe, at Horsens ville få et point fredag. I de første 42 minutter manglede der både kvalitet, offensive idéer og afslutninger på begge mandskaber, og det gav en noget låst affære.

Annonce:

Kort før pausen kom der alligevel lidt dramatik. En fremlægning fik lov at passere til Tonni Adamsen, som i helt fri position brugte for lang tid til at få afsluttet, hvorfor stopper James Gomez heroisk fik tacklet Silkeborg-topscoreren.

Bolden hoppede videre til Stefan Thordarson, der sparkede bolden i mål, men dog holdt sin jubel på et begrænset niveau.

Islændingen fornemmede muligvis, hvad der var på vej. Efter længere overvejelser i VAR-rummet blev træfferen således annulleret for en meget snæver offside.

Horsens-træner Jens Berthel Askou havde som ofte tidligere smidt den store stopper Magnus Jensen frem i angrebet, og det betød mange bolde i feltet til ham, men det var ikke med samme succes som tidligere.

Opgøret åbnede dog klart op efter pausen, hvor Horsens havde den første store chance, inden Silkeborg også bød ind og efter 77 minutter igen fik bolden i nettet.

Indskiftede Lasse Vigen headede på overliggeren, og efter lidt tilfældigheder headede Pelle Mattsson bolden i kassen. Men igen blev scoringen annulleret for offside, og igen så det ud til at være den korrekte kendelse.

Magnus Jensen testede fem minutter før tid Nicolai Larsen i Silkeborg-buret efter et skarpt indlæg, inden det i overtiden gik galt for hjemmeholdet.

Oggesen sparkede bolden i kassen efter et hjørnespark, som værterne ikke fik clearet.