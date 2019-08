Avis: FCK køber sydamerikansk angriber

De danske mestre fra FC København har mistet Dame N'Doye til en skade, og senegaleseren er formentlig ude resten af efteråret. Ståle Solbakken fortalte tidligere mandag, at klubben overvejer at finde en erstatning for N'Doye, og det lader til, at Solbakken allerede har ledt med lys og lygte.

Avisen B.T. fortæller nemlig, at de danske mestre er meget tæt på at hente 26-årige Michael Santos i spanske Malaga.

Den 26-årige angriber fra Uruguay er en spiller, som manager Ståle Solbakken allerede tidligere har vist interesse for.

Michael Santos kan blive manden, der afløser skadede Dame N'Doye. Foto: Getty Images

For et år siden forsøgte FC København således at hente spilleren til Danmark, men dengang kunne Santos og FCK ikke få enderne til at mødes, så han takkede nej og endte i stedet med at blive udlejet til Leganes.

Nu lader det altså til, at FCK får fingrene i en spiller, man længe har haft interesse i. Hvis de sidste detaljer falder på plads - hvilket de ventes at gøre - og Michael Santos består sit lægetjek, køber FC København ham, ifølge BT.

Santos scorede i sidste sæson en enkelt gang i 16 La Liga-kampe - i FCK skal han kæmpe med Jonas Wind, Mohamed Daramy og Pieros Sotiriou.

