Avis: Han har valgt Brøndby

Det svenske medie Aftonbladet skriver, at Carl Björk og Brøndby er nået til enighed om en aftale, og angriberen bliver præsenteret på Vestegnen inden længe

Superliga-topscorer Mikael Uhre er fortid i Brøndby IF, og derfor er klubben på jagt efter en ny mand, der kan banke kasser ind for de blå-gule.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er svenskeren Carl Björk i den seneste tid blevet rygtet til Vestegnen. Og meget tyder nu på, at den 22-årige angriber får sine græsgange i Brøndby.

For ifølge Aftonbladet er de danske mestre og Björk nået til enighed om en endelig aftale, og angriberen vil blive præsenteret som ny Brøndby-spiller inden længe.

Björk kommer fra IFK Norrköping, hvor han i sidste sæson nettede syv gange for den svenske traditionsklub.

Aftonbladet skriver også, at angriberen i løbet af weekenden vil få foretaget det obligatoriske lægetjek, og derefter præsenteres han i sine nye klubfarver.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger prisen på godt og vel 3,5 millioner for svenskeren.

Ellers har Brøndby trukket masser af opmærksomhed ved dette transfervindue.

Først blev Mikael Uhre solgt til amerikanske Philadelphia Union.

Fredag aften kom det frem, at Serie A-klubben Genoa har Morten Frendrup i kikkerten, og nu skriver flere medier, at den franske traditionsklub Bordeaux har vist stor interesse for Andreas Maxsø.