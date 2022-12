Aviser smider Superliga-stjerne på forsiden

Der er tre store sportsaviser i Portugal - A Bola, O Jogo og Record - og tilsammen printer de hver dag flere hundredetusinde aviser.

Og i dag, 2. juledag, kan de mange tusinde læsere se en af Superligaens helt store stjerner på forsiden af hver af de tre aviser, nemlig offensivspiller Andreas Schjelderup fra FC Nordsjælland.

Over de seneste dage har flere medier således beskrevet Benficas interesse i nordmanden, der af Superligaens trænere blev kåret til Efterårets Profil i Tipsbladets traditionsrige kåring, og de tre portugisiske aviser bringer altså seneste nyt i transfersagen.

Hos A Bola, hvor Schjelderup-historien fylder mere end halvdelen af forsiden, står “Andreas Schjelderup for 10 millioner euro (75 millioner kroner, red.)”, mens avisen også teaser for et interview med FC København-stjernen Zeca om Schjelderup.

På forsiden af Record står, at Benfica-sportsdirektør Rui Pedro Braz har været i Danmark, og at klubben forhandler om Schjelderup.

Og slutteligt skriver O Jogo på forsiden, at Benfica vil gøre med Schjelderup, som man gjorde med VM-helten Enzo Fernandez og købe stortalentet for snuden af andre storklubber.

Andreas Schjelderup, 18 år, storspillede som bekendt for Superligaens tophold i efteråret, hvor han leverede 10 mål og et enkelt oplæg i 17 ligakampe.