Både offer og hævner

Der var dramatik for alle pengene, men ingen mål, da Hobro og OB delte i fredagskampen.

Dramatikken handlede langt hen ad vejen om Hobros Emmanuel Sabbi, som både var 'offer' og 'hævner'.

Det ville formentligt være endt i et rødt kort, hvis ikke Hobro-træner Peter Sørensen med godt et kvarter tilbage havde hevet sin farligste mand, den fodrappe amerikaner Emmanuel Sabbi, ud.

Efter at have trukket tre advarsler til diverse OB-spillere, havde den farlige Hobro-spiller fået nok af den hårdhændede behandling, og hævnede sig på den nye OB'er, Moses Opondo.

Stemplingen på skinnebenet kunne sagtens have indbragt et rødt kort, men Emmanuel Sabbi slap med gult.

Da det ikke så ud som om, at det ikke dæmpede den hurtige Hobro-spiller, turde Peter Sørensen ikke bruge ham mere, og lod erstatte af en af de nye amerikanere hos nordjyderne, Yosef Samuel.

Det var en chancefattig kamp, hvor Hobros største mulighed var et kæmpe klumpspil foran OB’s mål, som burde være endt med et Hobro-mål.

3-4 spillere forsøgte sig, men så kom der en OB-spiller eller to i vejen, og skydeteltet løb ud i sandet.

Det var Hobros chance i kampen, hvor gæsterne havde et par gode muligheder i hver halvleg.

Før pausen var det hjemmeholdet, som fik produceret de mest nærgående forsøg uden dog at sætte unge Oliver Christensen på alvorlige prøver.

Den største mulighed tilfaldt gæsterne, og endnu en gang reddede Jesper Rask godt for sig.

Hobro-målmanden dykkede modigt ned i støvlerne på en fri Bashkim Kadrii, og blokerede for OB’erens skudmulighed tæt på mål.

Efter pausen fik Janus Drachmann tacklet sig fri, men skuddet gik lige forbi stolpen.

Gæsterne savnede tydeligt deres topscorer, nordmanden Sander Svendsen, som var efterladt syg hjemme i Odense.

Dommer Morten Krogh fik tidligt hjemmepublikummet på nakken, da manden med fløjten indenfor samme minut overså, at den nye OB’er Moses Opondo spillede bolden med hånden, og dernæst fik en åbenlys tilbagelægning til Oliver Christensen lov at passere.

Da Oliver Lund med 110 km i timen slagtede Emmanuel Sabbi, ville tilskuerne gerne have set et rødt kort fremfor det gule kort.

Kortet var også gult, da Bashkim Kadrii kantede den hurtige amerikaner.

Fynboerne var i det hele taget hårde ved Emmanuel Sabbi, som trak en tredje advarsel, da den nye mand i OB’s startopstilling, Issam Jebali trådte ham ned.

Det var tydeligt, at gæsterne havde respekt for Emmanuel Sabbi, som scorede to gange sidst holdene mødtes i Hobro.

