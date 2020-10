Ballade i Brøndby - blodet flød

Sigurd Rosted vil betale for den rude, han baldrede – Niels Frederiksen nægter, at han vragede Simon Hedlund af disciplinære grunde

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Sigurd Rosted gav ruden et ordentligt fur, så splinterne fløj, da han ti minutter før tid blev smidt ud for en nødbremse. Han var mand nok til at stille op efter nederlaget.

- Det var frustration over det røde kort, som jeg synes er uretfærdigt. Det gik ud over døren.

Det er billigt glas!

- Ja, ha. Jeg skal nok købe nyt glas, det går fint, siger nordmanden med et sjældent smil lige på dette tidspunkt.

Skete der noget med hånden?

- Det er fint nok, siger Sigurd Rosted og viser højrelabben frem. Der er heldigvis kun små rifter efter rudeknuseriet.

Hvorfor reagerer du så voldsomt?

- Fordi jeg får et rødt kort, som slet ikke er et kort i det hele taget. Så bliver man frustreret, når man holder på med topidræt og bliver udsat for en dommer, der serverer det her og ødelægger hele kampen.

- Erik Sviatchenko skulle jo have haft sit andet gule kort længe inden, hvis jeg skal få to gule for at begå to frispark, hvor jeg end ikke rammer modstanderen ved det sidste – og det første får jeg allerede efter 14 minutter, siger den norske back.

Nuvel! Sigurd Rosted har nok lykkeligt glemt, at dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt valgte at se gennem fingre med, at nordmanden var ved at flå trøjen af Mikael Anderson allerede efter en halv time…

Frustrationerne buldrede derudad i Brøndby. Niels Frederiksen afviser dog, at Simon Hedlund er sendt i fryseren af disciplinære årsager. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Niels Frederiksen havde valgt at bænke den normale starter Simon Hedlund – helt ude på tilskuerpladser. Svenskeren var end ikke på bænken, og rygterne melder om en svensk striker, der ikke har trænet specielt godt i den forløbne uge oven på nederlaget til SønderjyskE.

Er det en beslutning truffet af disciplinære årsager eller en rent sportslig vurdering, at han end ikke er i truppen?

- Jamen, det er en sportslig vurdering, altså. Vi har stor konkurrence i truppen, og jeg har vurderet, at der er nogen, der har vist sig lidt bedre frem her på det sidste, end Simon har fået gjort, æh… Og der er sådan set ikke noget i det, der er ikke noget dramatik i det.

Der er ikke sket noget i ugens løb, som har gjort, at…

- Nej.

Han ligesom skal have en tur ude i…

- Nej, nej.

Fryseren?

- Nej, det er ikke en disciplinær straf på den måde. Jeg har bare vurderet, at der er nogen, der har vist sig bedre frem i ugens løb, end han har gjort, og så risikerer man at komme uden for truppen, fordi vi har en trup med stor konkurrence på alle positioner.

Men du har ikke andre deciderede angribere på bænken!

- Nej-nej, men vi spiller jo med Jobbe (Jesper Lindstrøm) som angriber, indtil vi må tage ham ud, da vi kommer i undertal. Der er offensive spillere på bænken.

Så Hedlund kan godt være med i den næste trup, du udtager?

- Det kan han sagtens.

Har I talt om det?

- Nu skal jeg ikke stå her og fortælle, hvad jeg snakker med mine spillere om under fire øjne, men det er da helt naturligt, at en spiller, der har spillet så meget og været med i alle kampe, får en forklaring. Det har han selvfølgelig også fået.

