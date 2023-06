Balladen fortsatte i nat: Nu er 13 sigtet

I alt er 13 personer er blevet sigtet for at bryde maskeringsforbuddet og brug af pyroteknik efter kampen mellem Viborg og FC Midtjylland, der i forvejen var beskæmmet af pinlige scener

Fredag aften var sæsonens sidste Superliga-kamp overskygget af ballade, og det var lang fra idyl i Danmarks gamle hovedstad.

Undervejs i opgøret blev der kastet to kanonslag på banen fra tribunen, hvor Viborgs tilhængere holdt til, og det første landede få meter fra FC Midtjyllands keeper Jonas Lössl.

Morten Jensen, direktør i Viborg FF, slog efterfølgende fast over for den skrevne presse, at synderen allerede var i politiets varetægt.

Han bliver senere i dag - lørdag - fremstillet i et grundlovsforhør, bekræfter Flemming Hother, der er senioranklager i sagen, over for Ekstra Bladet.

Manden er sigtet for at kaste to kanonslag ind på græsset og dermed have udsat andre for nærliggende fare. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var den pågældende fan dog ikke den eneste, der kom i kontakt med ordensmagten.

13 personer er nemlig blevet sigtet i kølvandet på opgøret, oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til Ekstra Bladet.

- Seks er pågrebet for brug af pyroteknik, seks personer for at bryde maskeringsforbuddet, og så er der en enkelt person, der har brudt knivloven. En person, der bar kniv, fortæller vagtchefen.

Hvilken tilknytning, de sigtede har til de to fodboldklubber, kunne politiet ikke oplyse.

Det andet kanonslag blev kastet på banen små seks minutter inde i overtiden. Det fik dommer Peter Kjærsgaard til at afbryde kampen og sende de to hold i spillertunnellen.

Da nummer to kanonslag ramte grønsværen i kampens overtid valgte dommeren, Peter Kjærsgaard, at afbryde kampen, sende spillerne ned i tunnellen, før de atter fik lov til at gå på banen for at afslutte opgøret.

Der sluttede med en 1-0-sejr til gæsterne, og dermed skal Superliga-klubben fra Herning på eventyr i Europa, når kvalifikationen til Conference League venter.

Alligevel var 34-årige Lössl, der altså kom lidt for tæt på fredagens scener, berørt af det hele.

- Jeg hører et kæmpe skrald bag mig, og så kan jeg bare mærke et smæld på baglåret. Jeg var ret hurtigt klar over, det var fordi, det havde været tæt på.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at den ene fan nu skal tage så mange overskrifter i en kamp, hvor vi kommer i Europa og når nogle ting.

Viborg tager også stor afstand til hændelsen.

- Det vil selvfølgelig få alvorlige konsekvenser for vedkommende, der kastede de to kanonslag. Vi er meget kede af det på flertallets vegne, oplyser klubben på sin hjemmeside.