Balladen lurer i AGF

Trods masser af succes er det ikke lutter idyl alt sammen i AGF.

Der er åbenlyst uro på bagsmækken hos Superligaens nr. tre.

Med et mål i overtiden af Mustafa Amini kunne AGF forlade Esbjerg med tre point.

I en dramatisk afslutning med først udligning og så et sejrsmål endte den jyske klassiker med en 2-1 sejr til de hviee.

Bag succesen lurer uroen.

Umiddelbart lignede det ikke, at AGF's målskytte Mustafa Bundu var tilfreds med at få tidligt fri.

Efter at have bragt gæsterne foran med 1-0 blev den målfarlige angriber fra Sierra Leone hevet ud

En lille halv time senere, og da han blev gjort opmærksom på fjerdedommerens skilt med hans nummer,signalerede angriberen med nu otte mål i denne sæson tydeligt, at han ikke var enig i cheftræner David Nielsens taktiske disposition.

Ind kom i stedet den tidligere Esbjerg-spiller Jakob Ankersen på sin vante plads i venstresiden, mens Jon Thorsteinsson blev sendt over i modsatte side.

Hvis ikke der er en god forklaring lignede det endnu et tilfælde af en lidt anderledes mandskabspleje, som der praktiseres i AGF.

Målmand Aleksandar Jovanovic, hvis lejemål udløber til nytår, var overhovedet ikke med i Esbjerg, efter at serberen tidligere på¨ugen havde haft en skænderi med David Nielsen.

Det handlede angiveligt om, at lejesvenden var utilfreds med at være bænket og fortrængt fra målet af William Eskelinen efter at være kommet tilbage fra en skade.

Efter det tidlige mål fik Esbjerg lov at dominere uden dog at komme nærmere en udligning.

Det var først, da de fleste tilskuere i Esbjerg havde opgivet håbet, at den indskiftede Patrick Egelund hamrede bolden i nettet til 1-1.

Derefter vågnede gæsterne, og Rodolph Austin reddede i overtiden på stregen et hovedstød fra Alexander Munksgaard., men det var en stakket frist.

Ikke mange sekunder senere havnede bolden hos Mustafa Amini, som fra distancen hamrede bolden forbi Jeppe Højbjerg til sluresultatet 2-1.

Se også: Sender OB på nedtur

Se også: Fischer forklarer vild jubel: - Kommer aldrig til at glemme det

Se også: Vitos drøn gav kasse