Banker AGF til tops

AARHUS (Ekstra Bladet): Det er en uge siden det var Luciadag, men AaB valgte søndag at give sine fans et forsinket, fredfyldt, passivt Lucia-optog til at lukke året med, da nordjyderne blev skilt ad mod AGF.

3-0 ved pausen var en magtdemonstration og nådigt sluppet for AaB, der kom frem til én afslutning gennem de første 45 minutter.

Det skal så holdes op mod AGF's bombardement med 14 afslutninger, hvor brandvarme Gift Links allerede efter tre minutter kom frem til en kæmpechance.

Uden Oscar Hiljemark, Lucas Andersen og Frederik Børsting var Peter Feher atter tvunget til at stille alternativt mod et AGF-mandskab ved fuld styrke.

Det fungerede slet ikke. De unge Malte Højholt og Lukas Klitten var voldsomt overmatchet mod Nicolai Poulsens fysik og Bror Blume og Patrick Olsens omtanke.

At nordjyderne skulle indkassere mål virkede uundgåeligt. At det tog et kvarter var nådigt. Jon Thorsteinsson tog hul på en stærk kamp, da han afsluttede, mens AaB-keeper Jacob Rinne samtidig havde den første af flere tvivlsomme aktioner, da han skubbede kuglen direkte ud til Gift Links, der scorede fra nært hold.

Hvad der fulgte mindede mest af alt om et kollaps fra AaB, selv om der formentlig vil være en del med AaB-sympatier, der vil hæfte sig ved de kontroversielle omstændigheder ved 2-0 målet. Bror Blume fyrede af fra kanten af feltet, Jores Okore kastede sig ned for at blokere, men fik kun snittet kuglen, som røg videre til Jon Thorsteinsson, der i offside-position gjorde det til 2-0.

Efter videogennemsyn valgte dommer Anders Poulsen imidlertid at godkende målet.

Kort efter var Rinne atter i en tvivlsom rolle, da han ikke fik nok hånd på en Thorsteinsson-afslutning og så var det 3-0.

Pedro Ferreira var voldsomt frustreret over kollapset og lænede sig op ad rødt op mod pausen, mens træner Peter Feher hurtigt fik nok og allerede efter 41 minutter flåede Malte Højholt og Lukas Klitten for at ændre totalt på formationen.

Det lykkedes at stoppe blødningen, og efter pausen var AGF ikke for alvor interesserede i andet end at holde nullet. Derfor endte AaB med at rejse fra Aarhus med acceptable cifre, mens AGF for en stund rykkede op på Superligaens førsteplads.

