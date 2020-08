Barcelona-fiasko dyr for FC Midtjylland

Det kan få enorme konsekvenser for FC Midtjylland, hvordan de sidste ottendedelsfinaler i Champions League ender fredag og lørdag.

Barcelona og Juventus' skæbner i turneringen ændrer nemlig dramatisk udsigterne for ulvenes muligheder i Europa næste sæson.

De to storklubber er matchet over for Napoli og Olympique Lyon.

Gældende for de to er, at det er eneste tilbageværende hold i Champions League, der ikke allerede er sikret en plads i næste sæsons udgave af Champions League.

Ryger Napoli og Lyon ud, så kommer vinderen af Champions League med sikkerhed til at komme fra gruppen af klubber, der har sikret sig adgang til CL i forvejen.

Det har kæmpe konsekvenser for FC Midtjylland. For det starter en dominoeffekt blandt de mindre nationer i Europa, som betyder, at ulvene akkurat sniger sig ind blandt de seedede mandskaber, når der trækkes lod til anden kvalifikationsrunde i Champions League mandag.

Som seedet øges FC Midtjyllands muligheder betragteligt for avancement i Champions League.

Overlever FC Midtjylland anden runde af CL-kval letter det vejen betragteligt frem mod de 60 mio. kr., som entré i Europa League er værd.

Ulvene vil så være sikret seedning i playoff-runden til Europa League, hvilket øger chancen for gruppespil.

Alt det forudsætter naturligvis, at ulvene kan vinde den playoff-kamp, hvis det kommer dertil.