Bashkim sænkede Lyngby i bundbraget

Man kunne bare se det, sekunder før det skete. Bashkim Kadrii stod splitterravende udækket fjernt i feltet, han så bolden komme sejlende ind over hovederne derinde, han lagde vægten over på højre og tjattede ligesom et par gange med venstre for at tage sigte – og så kom den!

Troels Kløves lange flanke fra venstre snittede en hårtot eller to inde i Lyngby-feltet, og så kom kuglen som forudset til Bashkim Kadrii, der smækkede til den med venstrebenet.

Alt hvad han kunne.

Og bolden strøg som et dødeligt missil forbi Thomas Mikkelsen i Lyngby-boksen, inden den spilede nettet ud til bristepunktet.

Boom, boom Smashkim!

Kan ånde lidt friere

2-0 til OB efter 35 minutter – og brølet fra fantribunen var ikke til at tage fejl af. Det var fynsk forløsning for alle pengene i et bundopgør på liv og død. Lyngby kunne hale ind og forkorte afstanden til OB til to point – søndagens facit blev, at fynboerne med de store, kæntrede ambitioner trods alt kan ånde lidt friere med et spænd på otte point ned til nedrykningsstregen.

Ja, de kan endda, som weekendens resultater magede det, genoptage drømmen om en syvendeplads, playoff, Europa… Hele bulletjavsen.

Men mon ikke de skal fortsætte med at have øjnene fæstnet i sidespejlene…

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Jeppe Tverskov på bolden. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

OB stillede med Ayo Simon Okosun fra start, og planen var simpel og klar: Mere brusk end broderi, og de stribede maste gæsterne i bund fra start – men uden at blive voldsomt farlige.

Der skulle endnu en VAR-dom til at kaste et straffespark af sig, da Oliver Lund i det 24. minut tæt på baglinjen headede resterne af et frispark ind på Victor Torp, der med ryggen til på en meters afstand blev ramt på armen.

Den slags bliver nu om dage efter dommer Jonas Hansens firkanter i luften og stirren ind monitoren forvandlet til straffespark, men hvad fa’en skulle den stakkels Torp gøre? Han sprang i luften for at sikre bolden, og så er der jo nogen, der bruger armene i den forbindelse.

Blev aldrig farlige

Issam Jebali, der stred flot kampen igennem, sparkede stensikkert bolden ind fladt helt ude ved stolpen, og så åndede Michael Hemmingsen formentlig lidt lettere ude i den isnende fynske kulde.

Mads Frøkjær-Jensen og Kevin Tshiembe i kamp om bolden. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Lyngby var ramt af karantæner og skader og mistede allerede efter seks minutter Christian ’Greko’ Jakobsen, der blev ramt i ansigtet af en Okosun-albue i eget felt. Han blev behandlet men kunne ikke fortsætte.

Lyngby bød ikke ind med meget offensivt i første halvleg ud over et forsøg fra Mathias Hebo, der kun voldte Sayoba Mandé beherskede kvaler.

OB forvandlede sig logisk nok mest til en bevaringsforening efter pausen, hvor Lyngby godt nok havde bolden en del – men aldrig blev farlige. Gæsterne fyrede de sidste raketter af med den tredobbelt indskiftning et kvarter før tid.

Mathias Hebo havde syv minutter før tid et flæk, der blev rettet af og suste til et hjørnespark, der intet kastede af sig. Lyngby har nu med fem kampe tilbage syv point op til Vejle.

En svær piste!

OB kan fortsat ånde ved egen kraft.