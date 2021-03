Begejstring i FC Midtjylland

FC Midtjylland havde i tre superligakampe i træk gået fra banen uden at score inden søndagens kamp mod Vejle.

Men kritikken af FCM's offensiv forstummede, da holdet slog Vejle med hele 5-0. En sejr, der ovenikøbet bragte FCM to point tættere på førstepladsen og dermed nu har mulighed for at overhale Brøndby på én runde.

- Jeg tror ikke, at vi har vundet så stort i min tid. Vi var det bedste hold og dominerede - og scorede ikke mindst på vores chancer, siger FCM-træner, Brian Priske.

Priske var selvsagt lettet over ikke at skulle forholde sig til scoringsproblemer længere.

- Der er flere, der har søgt efter deres niveau og kvalitet. Vi har fokuseret på at genfinde kvaliteten, og det lykkedes heldigvis mod Vejle.

- Vi har jo kæmpet i hele 2021 med at få output på vores angribere, så det lunede ekstra at se Kaba med to mål.

Angriberen Sory Kaba er topscorer i FC Midtjylland med otte mål.

Selv om FCM har bragt sig i en position to point fra førstepladsen inden starten på mesterskabsspillet og oven i har fået gang i scoringerne, tøver Priske med at tale om guld og favoritværdighed.

- Jeg bruger ikke meget tid på favoritværdighed. Vi har hele tiden jagtet et mesterskab og en pokaltitel. Det gør vi stadig.

Den unge FCM-offensivspiller Gustav Isaksen er omvendt ikke bange for at tale om guld.

- Det var en kæmpe forløsning. Nu er vi nok guldfavoritter. Det handler om at holde vores bundniveau højt.

Vejle Boldklubs cheftræner, rumænske Constantin Galca, anerkender, at Vejle mødte et bedre mandskab.

Og eftersom Lyngby vandt over Horsens, har Galcas mandskab nu kun fire point ned til nedrykningsstregen inden nedrykningsspillets start.

- Der skal være mere energi i holdet, hvis vi skal spille bedre i nedrykningsspillet og blive i ligaen, siger Galca.

Superliga-grundspil afgjort: FCN booker sidste plads i top-6

FCK's defensive mareridt fortsætter

Ydmygelse i Herning: FCM prygler Vejle