Begik fejl på fejl: Nu er han en af Superligaens bedste

Hvem husker ikke kampene, hvor alle Brøndby-fans sad med livet i hænderne og frygtede en scoring, når modstanderen fik tilkendt et hjørnespark.

Det er ikke så længe siden. Og der er mange eksempler på, at Marvin Schwäbe har været kostbar for Brøndby. Han har kostet mål og set uheldig ud i flere situationer.

Men gennem hele foråret er fejlene blevet elimineret, så han nu fremstår som en af ligaens bedste på sin position.

- Marvin Schwäbe er sammen med Maxsø, Jung og Hedlund de største profiler i Brøndby. Han har imponeret mig og laver slet ikke de fejl, vi så tidligere, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

I mesterskabsspillet har han således kun lukket ét mål ind i fire kampe. Det var Pep Biels scoring i rivalopgøret mod FCK. Derudover har han i 2020 haft mange pointgivende redninger.

- Det kan sagtens have positiv betydning for Schwäbe, han nu har fået så stærk en spiller som Andreas Maxsø foran sig. Han giver ro til hele forsvaret, påpeger han.

Marvin Schwäbe har svinget meget i niveau i Brøndby-tiden. Men i foråret har han været stærk med flere afgørende redninger. Han er igen sat i forbindelse med Stuttgart, men der foreligger endnu ikke et bud på ham. Foto: Lars Poulsen.

Tøfting peger også på den kontinuitet, man har set i Brøndby, hvor Andreas Maxsø, Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung har været den faste del af tre mandsforsvaret gennem længere tid.

Selv om Brøndby fik i niveauet 30 mio. kr. ind efter salgene af Mukhtar, Kaiser og Wilczek, sidder Stig Tøfting stadig tilbage med tankerne om, hvad det kunne være blevet til i Brøndby, hvis offensiven havde været intakt.

- Når jeg ser de sportslige perspektiver, så kunne Brøndby have spillet med, hvis de havde haft en stærk offensiv. Omvendt har jeg også forståelse for den økonomiske virkelighed, siger han.

Stig Tøfting kalder det ren Mickey Mouse, at der kun lukkes 500 ind på et stadion med Parkens kapacitet. Foto: Lars Poulsen.

Ren Mickey Mouse

Til gengæld er Stig Tøfting dybt uforstående overfor, at der stadig ikke er åbnet for flere tilskuere i Superligaen.

- Det er efterhånden ren Mickey Mouse, hvad der foregår.

- Risikoen for at blive smittet er større i Føtex og Bauhaus frem for til en fodboldkamp. Det er helt håbløst at sidde i Parken med 500 på et stadion med 36.000 pladser.

- Fodbolden kan ikke overleve uden tilskuere. Der må ske noget. Og det skal ske meget snart. Hvis ikke der sker noget nu, så vil kvaliteten i ligaen dale markant, fordi de danske klubber kommer til at tiltrække dårligere spillere. Økonomien vil ikke være til at betale 10-15 og 20 mio. kr. for en spiller, pointerer Stig Tøfting.

Ugens optur: FC Midtjylland! Sejren over FCK var den blot anden i de ti seneste kampe i Parken. Nu glipper mesterskabet ikke for klubben, det tredje siden 2015.

Ugens nedtur: Esbjerg! Der venter et stort oprydningsarbejde i klubben, hvor sæsonen har været præget af dårlige beslutninger fra ledelsens side. Ingen andre klubber vil bytte med den situation, Esbjerg befinder sig i.

Se også: FCK-stjerne til 'sygeeksamen'