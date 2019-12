Bekræfter bud: Forhandler om Superliga-stjerne

Når de har spillet mod Brøndby IF på søndag, går Hobro IKs spillere på vinterferie. Det kan meget vel være, at det bliver sidste gang, Superliga-seere oplever Emmanuel Sabbi i denne omgang.





Sabbi kan meget vel være fortid i Hobro. Foto: Jens Dresling

Hobro forhandler nemlig i disse dage om at sælge kantspilleren. Det bekræfter sportschef Jens Hammer Sørensen over for tipsbladet.dk.

- Vi har faktisk været i dialog med nogle klubber om Sabbi. Vi har også fået konkrete bud, siger han.

- Det er udenlandske klubber. Der er to-tre stykker, som er rigtig interesseret i ham. Vi synes også, det er det bedste skridt for ham. Nu har han spillet tre år i dansk fodbold, så vi synes, det er et naturligt skridt for ham.

Jens Hammer Sørensen og co. var tæt på at sælge Sabbi for et rekordbeløb i sommer, men den købende klub trak sig i sidste øjeblik. Sportschefen sagde efterfølgende, at han gerne ville forlænge med spilleren, hvis kontrakt udløber til sommer, men det bliver der næppe noget af.

Har I opgivet at forlænge?

-Det har vi stort set. Så januar er sidste chance for at få penge for ham.Vi erkender også, at vi er en sælgende fodboldklub. Hvis det rigtige tilbud for klubben og for spilleren kommer, vil vi gerne sælge vores spillere.





Edgar Babayan har også fået opmærksomhed fra andre klubber. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Også Emmanuel Sabbis kollega på den modsatte kant, Edgar Babayan, tiltrækker sig opmærksomhed. Allerede i sommer afgav Randers FC et bud på den armenske landsholdsspiller, og efter han kom på tavlen i en landskamp mod Italien for en måned siden, har udlandet også fået øjnene op for ham.

- Der har været en masse mere eller mindre løse forespørgsler, især efter han scorede det mål mod Italien. Det var virkelig noget, der gav genlyd. Det må vi bare sige. Det var på et A-landshold mod Italien, og det var et flot mål, siger Jens Hammer Sørensen.

- Der er kommet en masse, der har spurgt på ham, og hvordan hans kontraktsituation er. Også fra flotte fra adresser rundt omkring.

Babayans kontrakt løber til sommeren 2021, så der har Hobro bedre kort på hånden, hvis klubben vil prøve at presse prisen, end hvis den forsøger det samme ved Sabbi. Til gengæld er salgsprocessen mere fremskreden ved sidstnævnte.

- Der har ikke været noget konkret (på Babayan, red.). Det har ikke været noget tilbud, vi har forholdt os til. Det er der kun på Sabbi, siger Hammer Sørensen.

- Lige nu er vi i en forhandlingssituation, og Sabbi er også i en fase, hvor han overvejer, hvad der er bedst for ham.

Hobro IK spiller som nævnt årets sidste kamp mod Brøndby IF på søndag. Den første i det nye år er programsat til midten af februar.



