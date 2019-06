Bekræfter dialog med FCK: Ham vil vi ha'

Superligaens mest besværlige navn kan måske snart være fortid i dansk fodbold.

Sotirios Papagiannopoulos havde ikke nogen stor første sæson i FC København, og denne sommer er han blevet rygtet flittigt hjem til Sverige og mesterklubben AIK, der gerne vil overtage den tidligere Östersund-profil.

Stockholm-klubben lægger ikke skjul på interessen i FCK-spilleren, og sportschef Björn Wesström bekræfter, at man forsøger at lave en aftale.

- Ja, det er klart, at der er en dialog med de klubber, som har spillere, vi finder interessante, siger sportschefen til Fotbollskanalen og bekræfter, at AIK foruden Sotirios Papagiannopoulos og har et godt øje til Nabil Bahoui, der senest har været i hollandske De Graafschap:

- Det er spillere, som vi har en personlig og naturlig relation til. 'Sotte' har en aftale med FCK, og så skal vi jo lave en aftale med dem for, at en handel kan blive virkelighed. Nabil er kontraktløs og skal træffe en beslutning om, hvad han vil med sin fremtid. Det er to spillere, som vi mener vil gøre AIK bedre.

28-årige Sotirios Papagiannopoulos afviste i sidste uge over for Copenhagen Sundays, at han havde hørt noget om interessen fra AIK, men på kontorgangene i den danske mesterklub må de alt andet end lige være bekendte med den.

Forsvarsspilleren har kontrakt med FCK frem til sommeren 2022.

Se også: Landstræner i chok over modstander: - Jeg skammer mig

Se også: Tidligere topklub tilbage i La Liga efter stærkt comeback

Se også: Store bøder til Brøndby og FCK efter derby