Belgisk bombe: Storklub bejler til FCM-træner

FC Midtjylland risikerer at stå med et kæmpe-problem inden for kort tid.

Cheftræner Jess Thorup er nemlig brandvarm i udlandet, og den kriseramte belgiske storklub KAA Gent har ifølge flere belgiske medier udset den danske mestertræner som topkandidat til at afløse Yves Vanderhaeghe, der blev fyret mandag.

De belgiske medier strækker sig vidt i beskrivelsen af jagten på Jess Thorup, som udpeges til topkandidat et sted, mens Het Laatste Nieuws beretter om dialog med danskeren.

Ekstra Bladet blev bekendt med interessen fra Belgien tidligere på aftenen, og indtil flere kilder i FC Midtjylland er blevet konfronteret med flirten.

Indtil videre bliver interessen fra Gent slået hen eller afvist fra samtlige kilder både fra bestyrelse og sportslig sektor, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Jess Thorup forlængede tidligere på året sin aftale i FC Midtjylland, og han er for nylig flyttet fra Esbjerg til Herning.

Det betyder også, at det vil være nødtvungent, hvis FC Midtjylland slipper sin taktiske maestro.

Jess Thorup har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelser.

Se også: Vilde Wilczek i klub med Messi og Ronaldo

Se også: Zorniger dropper omdiskuteret strategi: - Det er slut

Se også: Effektive FCM vipper FCK af førstepladsen