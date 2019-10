Bendtner tæt på topformen: Nu kan jeg stille krav

Han er havnet i FCK i en periode med mange spændende opgør, men Brøndby-kampen har selvsagt blinket ekstra i Nicklas Bendtners kalender.

- Det er klart, at jeg gerne vil starte inde i netop den kamp. Den – og så den mod FC Midtjylland - er jo fede kampe med ekstra tænding.

- Og selvfølgelig vil jeg da også gerne afgøre sådan en kamp, medgiver den målsultne angriber.

- Vinder holdet, er det ligegyldigt, hvem der scorer. Men jo, det er da et drømmescenarie, siger han og træder så lidt på bremsen:

- Alle derbies er jo store kampe. Fansene går mere op i dem, og derfor gør du det også automatisk som spiller. Mange spillere ser dem også som en mulighed for at vinde fansene for sig, fordi det betyder så meget for dem.

- Man må bare huske at holde hovedet koldt og fokusere på opgaven. Du kan ikke bare løbe rundt med det i hovedet at vise dig frem, for så svigter du holdet.

Fysisk føler han da også, at han er ved at være der, hvor han kan blive kampafgørende for FCK.

- Jeg har trænet rigtigt meget op de seneste tre uger, og nu er det sidste kamp inden landskampspausen. Nu føler jeg mig klar til at gå ind og spille, men efter landskampspausen er jeg hundrede procent, hvor jeg skal være, og kan begynde at presse mere på og stille større krav, lyder det selvtillidsfuldt.

- Der vil selvfølgelig være noget kamprutine, som du kun samler ved at spille kamp efter kamp, men ser man bort fra den, så er jeg så langt, som jeg kan komme nu.

