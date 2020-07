Bendtners hede Superliga-drøm

Den tidligere landsholdsspiller har store planer for fremtiden, hvor han håber at kunne begå sig som træner

Nicklas Bendtner har endnu ikke lagt støvlerne på hylden, men allerede nu har den tidligere danske landsholdsspiller planerne klar for fremtiden, når han en dag indstiller karrieren.

Det fortæller han i det nyeste afsnit af reality-serien 'Bendtner & Philine,' der sendes på dplay.

- Ligesom når du er spiller, så starter du et sted. Så har du drømme om at nå et delmål. Når du har nået det, så drømmer du om noget andet. Det samme vil gælde som manager. Du har måske en ambition om, at det kunne være rigtig stort at starte med at få job i en Superliga-klub, siger den 32-årige angriber, inden han tilføjer:

- At kunne stå i spidsen for en Superliga-klub eller starte som assistenttræner et sted, ville være en god og fornuftig ambition, som ikke er at skyde over mål, siger han.

Nicklas Bendtner har tidligere i samme program luftet tankerne om at gå netop trænervejen, hvilket han fik stor opbakning fra Ståle Solbakken for.

Vil starte i 2022

Og faktisk er det allerede ude i den nære fremtid, at Nicklas Bendtner har planer om at jagte trænerdrømmen. Han vil nemlig starte på uddannelsen senest i 2022. Målet er dog endnu større end Superligaen, fortæller han.

- Hvis du så har succes i Superligaen, så kan du jo have ambitioner om at rykke videre til en lidt større liga. Og der er jo kun et vis antal klubber, og der er jo kun en manager. Så det er jo noget, hvor der er virkelig mange dygtige i faget, som mere eller mindre sidder på de klubber, lyder det fra en optimistisk Nicklas Bendtner.

I den seneste tid har Nicklas Bendtner nydt en ferie i Italien med kæresten Philine. Foto: Locu/Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner står fortsat uden klub i øjeblikket, efter han brød med FC København ved årsskiftet. Han har dog tidligere i programmet fortalt, at han på et tidspunkt fik et lukrativt tilbud fra Kina, men han valgte at takke nej.

Efterhånden har den tidligere Arsenal-spiller rundet en alder af 32 år. Undervejs i karrieren har han været en tur forbi store klubber som Wolfsburg og Juventus, mens han også var en tur forbi engelske Nottingham Forest og Sunderland, inden han tog turen videre til Rosenborg i 2017.

