Berggreen efter drømmedebut: Perfekt start

Emil Berggreen fik søndag en regulær drømmedebut for Sønderjyske i Superligaen.

Han blev skiftet ind fra anden halvlegs start, og efter bare to minutter på banen lagde han flot bolden over i fjerneste hjørne til 1-2.

Senere udlignede han også til slutresultatet 2-2.

Hovedpersonen var da også ganske godt tilfreds med sin debut efter kampen.

- Det var super fedt. Det var den perfekte start for mig, og det var den perfekte start på halvlegen for hele holdet, siger Berggreen.

Den nyerhvervede angriber vil allerhelst spille alle 90 minutter, men han respekterer, at cheftræner Henrik Hansen indtil nu har haft andre idéer.

- Sønderjyske har været fornuftig og har bygget mig op på den rigtige måde, selv om det har været frustrerende ikke at spille.

- Men hvor meget jeg spiller, er trænerens beslutning, for som spiller vil man altid gerne spille, siger Berggreen.

Henrik Hansen er ovenud tilfreds med sin nye angriber. Han mener også, at Berggreen ikke er langt fra at kunne spille 90 minutter.

- Emil er en målscorer. Han er her for at lave mål. Vi har hentet ham for, at han skal lave mål. Vi har brugt de første uger på at få ham i kampform, og det må man sige, at han var i denne kamp, siger træneren.

Selv om Sønderjyske leverede et flot comeback, var Henrik Hansen ikke helt tilfreds med søndagens resultat.

Han ser især positivt på anden halvleg, som efter hans mening var god nok til, at holdet kunne have løbet med alle tre point.

- Vi havde en klar følelse af, at vi kunne meget mere, end vi viste i første halvleg.

- Det var vigtigt at få den tidlige scoring, men 2-2-målet faldt også tidligt nok til, at vi kunne have scoret én mere, og det ærgrer jeg mig meget over, siger Hansen.