Berørt Lössl efter kanonslag: - Decideret farligt

To kanonslag tæt på FCM-keeper Jonas Lössl afbrød playoff-kampen for en stund, og spillerne gik i omklædningsrummet

Det var skandaløse scener, der udspillede sig omkring Jonas Lössls mål i fredagens store playoff-kamp.

Først eksploderede ét kanonslag uhyre tæt på keeperen, der tog sig til benet og lagde sig på græsset til behandling efter eksplosionen.

- Jeg mærker et smæld på baglåret. Jeg har ikke nogen anelse om, hvor tæt det er på. Jeg tænker på, hvad der var sket, hvis det var tættere på, fortalte Jonas Lössl til Viaplay efter kampen.

Jonas Lössl måtte behandles efter det første kanonslag, der eksploderede få meter fra ham. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Familie derhjemme

Kort efter skete det samme - endnu et kanonslag, og så blev kampen afbrudt. Spillerne gik i omklædningsrummet og kom først tilbage og spillede kampen færdig flere minutter senere.

- Jeg har stor respekt for fans, der går op i det, men man skal også huske på, at vi alle er mennesker med familie derhjemme, lød det fra Lössl.

- Jeg lod mig ikke være så chokeret, men jeg er lidt berørt af det nu. Det er decideret farligt, og jeg synes, det er ærgerligt, at det skal fylde nu her.

Her er det første kanonslag netop eksploderet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Frygteligt

Også FC Midtjyllands Gustav Isaksen, der højst sandsynligt spillede sin sidste FCM-kamp, ærgrede sig over de skandaløse scener.

- Det er frygteligt, at det skal ødelægge kampen. Jeg er glad for, at vores fans opfører sig ordentligt, og at vi ender med at vinde, sagde Isaksen til Viaplay efter sejren.

Og selvom der nu venter midtjyderne et europæisk eventyr, mener Isaksen slet ikke, at fredagens sejr redder en ellers rædderlig sæson.

- Nej, overhovedet ikke. Vi ender på en syvendeplads, og det er slet ikke nok.