Beundrer modstanderens Lars Høgh-hyldest

Viborgs tilhængere bliver mødt med store roser for det flotte budskab til Lars Høgh i kampen mod OB

Lars Høghs åbenhjertige beskrivelse af sin kamp mod kræften har ramt hele Danmark i forbindelse med udgivelsen af bogen 'Der er antal på alt.'

Alvoren i sygdommen er blevet knusende klar under Superligaens landskamppause.

Lars Høgh var forbi landsholdslejren før kampen mod Skotland. Foto: Lars Poulsen

Fredag aften var første gang, at OB var på banen, efter det stod klart, at klubbens kamprekordholder ikke kan tåle mere behandling.

Derfor valgte OB-tilhængerne at hylde klublegenden med klapsalver efter 8 minutter og 17 sekunder - et spil på antallet af Høgh-kampe i OB-trøjen, 817.

OB-tilhængerne havde flotte bannere med fredag aften. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Men det var tilhængerne i den modsatte ende, der virkelig satte Lars Høghs betydning i dansk fodbold med en rammende markering af OB-legenden.

- Loyal som få - beundret af alle, stod der på et banner. Et kort, rammende budskab afleveret med så stor respekt, at Viborg-tilhængerne efter kampen fortjent er blevet hyldet på sociale medier.

Det er i øvrigt ikke kun blandt fodboldens folk, at der er anerkendelse af Lars Høgh.

Fredag aften blev den fynske målmandslegende også kåret til 'årets odenseaner.'