Bevæget Frimann: - Som Messi der forlader Barcelona

Per Frimann kommer til at savne Carsten Werge på TV3 og kalder det et 'livsforløb der afsluttes'

Tv-bombe: Carsten Werge stopper på TV3

- Det svarer sgu til, at Messi forlader Barcelona og bliver træner i Manchester City. Det er lidt af en transfer.

Tidligere landsholdsspiller og mangeårig medkommentator på TV3 Sport, Per Frimann, har de store ord fremme efter hans makker Carsten Werge onsdag har meldt sit stop på tv-kanalen efter 23 år for i stedet at blive fodboldredaktør på TV2.

- Jeg fik det at vide i dag ligesom alle andre, og jeg har slet ikke haft på fornemmelsen, at der var noget under opsamling, siger Frimann til Ekstra Bladet.

- Vi har kommenteret flere hundrede kampe sammen og har haft så mange oplevelser, så det er klart, at det er bevægende og noget, der betyder noget for mig.

- Det er næsten som et livsforløb som så afsluttes i dag. Jeg kommer fandme til at savne ham, siger Frimann.

Werge og Frimann har været mere sammen end de fleste. Foto: Katinka Hustad/Polfoto

Werge og Frimann kommenterede første gang sammen i efteråret 1995 i landsholdets EM-kvalifikationskamp på udebane mod Belgien på DR.

Siden blev de et fast makkerpar på DR og forsatte sidenhen sammen hos TV3 Sport, og Frimann har store roser til sin nu tidligere kollega.

- Han har været det her fyrtårn, der har været en vigtig faktor i forhold til formidlingen af fodbold efter rettighederne til Superliga og Champions League gik over til TV3.

- Han har altid været super-engageret og en dygtig formidler, der arbejder med stor grundighed, og så har han jo en krøllet og kreativ hjerne, siger Frimann.

Han omtaler Werge som en journalistisk stærk stemme, der har været generøs med at lære fra sig, og så glæder han sig over at have været med på nye programtyper som 'Det Bar' Fodbold' og 'Ren Fodboldsnak', som de sammen førte ud i livet.

Werge og Frimann i 2010. Foto: Gergers Tycho

Anekdoterne er utallige gennem mange år, og Frimann vil så gerne vælge den helt rette, og han ender op med Champions League-semifinalen fra 2005 mellem Chelsea og Liverpool, hvor det igen blev til infight med de franske kommentatorer, som Werge ofte syntes var lidt for højrøvede med sminkøser og folk til at holde papirer.

- På Stamford Bridge skulle vi så lave en standup kort før kampstart, men franskmændene sad på kommentatorpositionen ved siden af, så vi ikke kunne komme ind. De havde bodyguards og det hele, og de holdt hånden op, så vi skulle vente.

- Det sked Carsten på, og da han så, at den røde lampe lyste, så skred han bare ind igennem billedet, og så måtte 17 millioner franskmænd finde sig i at se en bredskuldret mand.

- De franske kommentatorer blev rasende og gav os fingeren, men jobbet skulle jo passes, og vi skulle ind og have en plads, griner Frimann.

Han følger ikke selv med Werge til TV2, for han har en længere kontrakt med TV3 og kommenterer også godt sammen med kanalens øvrige kommentatorer.

- Nu har Carsten taget en beslutning, men der er jo også et Barcelona, efter Messi har forladt dem, siger Frimann, mens hunden Sophus Krølben bjæffer i baggrunden.

Vemodig Werge: Ikke den nemmeste dag