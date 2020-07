Billetter til gyser revet væk

Når Lyngby på mandag møder Hobro i direkte duel om at undgå nedrykning til 1. division bliver det for 'fulde huse'.

Det har nemlig blot taget Lyngby halvanden time at sælge de 2.400 billetter, Lyngby Stadion pt. er godkendt til af myndighederne på grund af coronavirussens hærgen.

Dermed er der lagt op til en festlig ramme, når det ene af de to mandskaber spiller det sidste Superliga-opgør i denne omgang.

Driller Ståle: FC Midtjylland-boss stikker til FCK: Ståles onemanshow

- Vi kom hjem fra Hobro klokken to i nat i nat, men har været på plads siden tidligt i morges med at besvare spørgsmål og få systemerne klar til åbent salg klokken 15. Så det er stor cadeau til hele holdet og teamet bag, at vi har kunnet sælge ud så hurtigt, fortæller Lyngbys kommercielle chef, Kristian Maimann, der kan fortælle om stor interesse for opgøret.

- Vi solgte over 200 billetter alene det første minut, så fansene har været klar ved tasterne, siger Maimann, der glæder sig over tilhængernes støtte.

- Vi er meget glade for den store opbakning. Vi har jo nærmest fordoblet vores tilskuertal sammenlignet med sidst vi var i Superligaen og uden restriktioner havde vi solgt minimum det tredobbelte billetter, hvis ikke mere. Men sådan er det.

- Vi glæder os bare til en god dag og til at gøre jobbet mod Hobro færdig, og der skal fansene hjælpe os, understreger Kristian Maimann, som ligesom resten af Lyngby-lejren har grund til behersket optimisme ovenpå 2-1 sejren i det første opgør i Hobro.

Se også: - Håber ikke jeg koster nedrykning